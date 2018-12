Kari Kautto Wiitaseudun Energian johtoon

Wiitaseudun Energia Oy:n (WSE) uudeksi toimitusjohtajaksi on nimetty Kari Kautto, joka jatkaa myös Jyväskylän Energian verkkojohtajana vastuualueinaan yhtiön sähkö-, lämpö- ja vesiverkot sekä vedentuotanto. Viitasaari on Kautolle sikäli tuttu paikka, että hänellä on Suovanlahden kylällä vapaa-ajan asunto.

Viitasaaren kaukolämmön tuotannosta sekä taajaman ja Kymönkosken kylän puhtaan veden jakelusta ja jätevesihuollosta vastaavasta WSE:stä tuli JE:n tytäryhtiö, kun Viitasaaren kaupunki myi tänä syksynä yhtiön koko osakekannan JE:lle. WSE:n aiempi toimitusjohtaja Pertti Sipola luopui tehtävästä äskettäin johtajasopimuksensa turvin.