Karjalan lennoston ex-komentaja: Sanavalinnat ovat olleet epäonnistuneita, näin on päässyt käymään

Juopottelusta ja rähjäämisestä syytetty Karjalan lennoston ex-komentaja Markus Päiviö myöntää toimineensa epäasiallisesti. Hän kertoi tänään Helsingin hovioikeudessa, että hän eli erittäin haastavaa elämänvaihetta sekä siviili- että sotilaselämässä.

– Olin varmaan kymmenen kiloa tukevampi. Fyysinen kunto oli todella huono. Fyysinen väsymys yhdistettynä huonoon yöuneen ja alkoholiin ja stressin laukeamiseen oli huono yhdistelmä.

Hän myönsi muun muassa haukkuneensa Nurmeksen kaupunginjohtajaa Suomen tyhmimmäksi tai paskimmaksi kaupunginjohtajaksi syksyllä 2017 Ilmavoimien Lemmenjoen Lapinmajalla järjestetyssä vapaaehtoisessa harjoituksessa. Hänen mukaansa "heitto" liittyi tietovisaan, joka harjoituksessa järjestettiin laavulla, kun joukkio tuli tunturista. Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsi oli samassa joukkueessa harjoitusta johtaneen Päiviön kanssa.

– En sitä tarkoittanut henkilökohtaisena loukkauksena, vaan tilanteeseen liittyvänä heittona. Sanavalinta oli väärä, ja tapa kertoa oli väärä. Se oli varmaan siihen tilanteeseen, jos siinä käydään tietokilpailua ja meidän joukkueesta tuli väärä vastaus, se oli siihen tilanteeseen reagointi eikä mikään pitkällisen harkinnan tulos.

Hän myönsi myös epäonnistuneet sanavalinnat puhutellessaan osallistujia homorunkkareiksi pitämänsä puheen aluksi.

Syyttäjä Mikko Larkia pyysi Päiviötä kuvailemaan tilannetta, jossa homorunkkari-sanan käyttö on sopivaa.

– Ei missään, Päiviö sanoi.

Syyttäjä vaatii Päiviölle sakkorangaistusta esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta.

Mustaa huumoria

Päiviö kertoi, että hänellä on paha tapa käyttää mustaa huumoria ja piikittelyä.

– Joskus se on ollut Puolustusvoimissa yleisempää kuin nykyään, ehkä se on sellainen jäänne vanhasta.

Hän myös sanoi, että tarkoituksena ei ollut missään harjoituksen vaiheessa nöyryyttää ketään. Todistajat ovat kertoneet Päiviön muun muassa uhkailleen Ilmavoimien henkilökuntaa arvonalennuksilla tai jopa toiseen joukko-osastoon siirtämisellä.

– Jos tässä nyt on viitattu vaikka siirtoihin niin tällainen yksi perinne on sanoa, että haluaisitko siirron Litmuorvaaran tutka-asemalle. Se on synkkä paikka, jossa ei palvele ketään, siellä ei ole upseerin tehtäviä ollut koskaan. Se on tällainen sanonta Ilmavoimissa, Päiviö sanoi.

Hän perusteli kaatuilua edelleen liukkailla kengillä, mutta myönsi että alkoholillakin on saattanut olla osuutta asiaan.

Taakse poistu -käskyä kylmän ja virtaavan Lemmenjoen rannalla hän perusteli sillä, että kyse oli herättelystä harjoituksen aluksi.

– En nyt muista, kuka sidoshenkilö totesi siihen mennessä, että kaipaisi hieman sotilaallisuutta. Totesin, että se hoituu helposti. Komensin taakse poistu -komennon, jonka kumosin välittömästi sen jälkeen. Se oli tällainen herätyksenomainen. Ajattelin, että se on hauska kontrasti sille, että siellä oltiin tällä tavalla rennommin liikkeellä.

Syytteet koskevat Karjalan lennoston isännöimiä vapaaehtoisia harjoituksia Ilmavoimien Lapinmajalla Lemmenjoella syksyllä 2017. Päiviö jätti tehtävänsä Ilmavoimien esikunnassa vappupäivänä.

"Oli aika humalassa"

Oikeudenkäynnin toinen päivä alkoi lääkintäyliluutnantin kuulemisella. Hän otti osaa harjoitukseen niin ikään lääkärin tehtävässä, vaikka ei kuulu Karjalan lennoston alaisuuteen vaan on töissä sotilaslääketieteen keskuksessa. Hän kertoi yhtenevästi torstaina kuultujen todistajien kanssa ex-komentaja Päiviön käytöksestä. Lääkäri kertoi Päiviön esimerkiksi puhuneen joidenkin osallistujien sotilasarvon alentamisesta tai siirtämisestä muihin tehtäviin jonnekin muualle Suomeen.

– Ehkä siellä jonkin verran liikaa tuli nautittua sitä alkoholia ja tuli näitä tilanteita, että Päiviö joillakin sanoillaan varmastikin loukkasi ihmisiä. Oli siellä muutkin ihmiset humalassa, mutta ei ehkä niin humalassa kuin Päiviö. Ja käyttäytyivät niin, että heidän puheensa eivät provosoineet ketään, lääkäri sanoi.

Lääkäri kertoi, että kerran kaatuessaan Päiviö oli harjoituksessa aika humalassa.

Syyttäjä Mikko Larkia kysyi lääkäriltä, että jos häneltä olisi pyydetty arviota Päiviön palveluskunnosta niin miten hän olisi arvioinut kuntoa?

– Olisin sanonut, että ei ole palveluskuntoinen.

Lääkärin mukaan Päiviö oli palveluskuntoinen perjantaina iltaan asti, mutta ei enää illalla. Päiviö oli hänen mukaansa toimintakykyinen myös lauantaina aamupäivällä ja sunnuntaina.

Lääkäri kiisti Päiviön puhuneen kaksimielisiä

Jo eläköitynyt Karjalan lennoston henkilöstöpäällikkö kertoi torstaina esimerkin siitä, miten harjoitusta johtanut Päiviö yritti tarjota ryyppyä lääkärille harjoitustehtävän jälkeen.

– Lääkäri kieltäytyi ryypystä. Sen jälkeen Päiviö kysyi, oletko raskaana? Lääkäri vastasi en. Tähän Päiviö vastasi, että tämän reissun jälkeen ainakin olet, henkilöstöpäällikkö sanoi.

Lääkärin kertomus on tämän kanssa ristiriidassa. Lääkärin mukaan Päiviö ei loukannut häntä harjoituksen aikana millään tavalla.

– Me keskustelimme Päiviön kanssa siitä, että minä en käytä alkoholia ja mainitsin, että en ole kuitenkaan raskaana. Että en muuten vaan käytä alkoholia. En muista, mitä Päiviö siihen vastasi, mutta ei se ainakaan mitään kaksimielistä ollut, lääkäri sanoi oikeudessa.