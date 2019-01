Karjalan lennoston komentaja Herrasen mukaan sidosryhmäyhteistyö on lennostolle välttämätöntä

Karjalan lennoston nykyinen komentaja, eversti Timo Herranen sanoo pitävänsä sidosryhmäyhteistyötä lennostolle välttämättömänä.

Herranen nimitettiin lennoston komentajaksi maaliskuussa 2018. Hän isännöi vapaaehtoisena harjoituksena järjestettyä yhteistyötilaisuutta Inarissa viime vuoden syksynä ensimmäistä kertaa.

Herranen ei ota kantaa aiempien komentajien tilaisuuksiin, mutta kertoo kysyttäessä, mikä viime syksyn tapaamisen sisältö oli ja millaisia seminaarit ovat jatkossa. Hän haluaa tapahtumien antavan kaikille osapuolille uusia eväitä niin, että maanpuolustusasiat ovat aiheena sen pohdinnan rinnalla, miten eri organisaatiot vastaavat muuttuviin haasteisiin.

– Suomessa puhutaan ainutlaatuisesta kokonaismaanpuolustuksesta, jossa ovat mukana yhteiskunta ja kansalaiset Puolustusvoimien kanssa. Sen ylläpitäminen alueellisesti on perusidea tapaamiseen.

– Syksyn tapaamisen järjestelijänä toimii Karjalan lennoston esikuntapäällikkö ja tilaisuus on luonteeltaan lennoston komentajan yhteistyötilaisuus paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Käsiteltävänä on maanpuolustusasioita ja ajankohtaista Ilmavoimista ja Karjalan lennostosta. Herranen vastaa komentajana tilaisuuden toteutuksesta ja sisällöstä.

Herranen valitsi viime syksyn tilaisuuden erikoisteemaksi johtamisen digitalisoituvassa Suomessa.

– Teemaan nivottiin seminaari- ja ryhmätöitä eli oli alustuksia ja sitten yhdessä pohdimme, miten johtamista saadaan vietyä eteenpäin tilanteessa, jossa Z-sukupolvi tulee työelämään.

Yhteistyötapaamisen pääpaino on kokonaismaanpuolustuksessa, mutta Herranen uskoi erikoisteeman koskeneen kaikkia osallistujia.

– Lemmenjoella voi tehdä myös liikuntasuoritteita. Meillä oli liikunnallisena ohjelmana ja sotilaallisten taitojen harjoitteluna taisteluharjoitus ja hieman myös vaellusta, mutta suurin osa ajasta käytettiin seminaarityöskentelyyn.

Herranen aikoo suunnata teemoja jatkossakin johtamiseen ja etenkin tutkitun tiedon pohdintaan yhdessä.

– Kokonaismaanpuolustusteema koskee yritysmaailmaa, koska meillä on yrityksiä, jotka ovat jo perustoiminnallaan sitoutuneet maanpuolustukseen. Yrityksiltä saattaa saada myös hyviä johtamisideoita. Itse haluan yliopisto- ja opistomaailman mukaan, sillä pidän tutkimustiedon liittämistä johtamisen kehittämiseen ensisijaisen tärkeänä.

Herrasen mukaan Ilmavoimilla niin kuin monilla muillakin organisaatioilla on huoli hyvien työntekijöiden saamisesta, työssä jaksamisesta ja johtamisen kehittämisestä erilaisille sukupolville.

Herranen kertoo lennoston parhaillaan päivittävän ajatuksia siitä, mikä tapahtuman osallistujajoukko ja teemoitus on jatkossa.

– Vaikka päätarkoituksena on lujittaa maanpuolustustahtoa ja yrittää puolustaa isänmaata parhaalla tavalla, ymmärrän, että yhteistyön pitää antaa kaikille osallistujille sisältöä.

Syksyn tapaamisen palautteen perusteella osallistujat olivat tyytyväisiä sisältöön. Etenkin teemoitettuja alustuksia toivottiin Herrasen mukaan lisää. Herranen oli pyytänyt tiettyjen organisaatioiden edustajia pitämään puheenvuorot johtamiskulttuurista omassa organisaatiossaan.

Herranen haluaisi, että osallistujajoukko on jatkossa monipuolinen kollaasi yritysmaailmaa, viranomaisia ja tiedemaailmaa.

– Olen kysellyt eri yhteyksissä, mikä on sopiva foorumi tehdä tällaista yhteistyötä. Mielestäni tätä arviointia tulee tehdä jatkuvasti. Yleinen mielipide on, että yhteistyötapaamisia pidetään tärkeinä, kunhan tapaamisen aihe on tässä ajassa ja relevantti osallistujille, hän kertoo.

Herranen pitää tärkeänä slogania, että maanpuolustus kuuluu kaikille.

– Joka tapauksessa emme me Suomea yksin puolusta, vaan yhteistyöllä.