Karkottaisiko hirvipilli eläimet auton edestä? Autobloggaaja kehuu, moni epäilee

Hirvikolarisesonki on alkanut.

Paljon autoileva tekee mitä vain, jotta välttyisi kohtaamisilta. Joku hankkii parin hirvipillejä. Hirvipillejä saa muun muassa autotarvikeliikkeistä. Hintahaitari on nettikaupassa kuudesta eurosta kappale 70 euroon pari, plus toimituskulut.

Hirvipilli kiinnitetään tarroilla mahdollisimman korkealle autoon, yleensä molempien sivupeilien varteen. Ideana on, että se tuottaa ylä-ääntä, jonka hirvi kuulee ja johon sen toivotaan reagoivan, esimerkiksi pysähtymällä tai poistumalla tieltä.

Jyväskylästä lähtöjään oleva mutta Helsingissä asuva, Pieni punane -autoblogia pitävä Jenni Pii, 32, on selvittänyt hirvipillin historiaa, ominaisuuksia ja käyttää niitä itsekin. Ensimmäiset hirvipillit kehiteltiin Kanadassa puoli vuosisataa sitten.

– Hirvi ei pysty havaitsemaan maantietä pitkin 80 km/h ajavaa ajoneuvoa, ja tämä johtaa väistämättä yllättäviin kohtaamistilanteisiin. Huonosta näöstään huolimatta hirven kuuloalue on parista sadasta hertsistä yli 20 000 hertsiin, joten hirvi pystyy aistimaan ympäristönsä tapahtumia hyvän kuuloaistinsa perusteella.

Åke Johansson kirjoitti Jahti-lehdessä (5 / 2016), että hirven näköaisti on kehno. Hirvi näkee kaiken mustavalkoisena. Paras aisti on hajuaisti, ja kuuloaistikin on erinomainen.

Jenni Pii uskoo pillin tehoon.

– En ole koskaan pillittömällä autolla ajaessani törmännyt tilanteeseen, jossa tielle pyrkinyt hirvi olisi tehnyt yhtäkkiä täyskäännöksen ja kääntynyt takaisin sinne mistä oli alun perin ollut tulossakin. Hirvipilleillä varustetulla autolla ajaessani näin on käynyt todella usein. Metsän laidasta ilmestyy ravaava hirvi, aikomuksenaan suunnata tien ylitse. Yhtäkkiä hirvi joko pysähtyy täysin paikoilleen tai tekee äkkikäännöksen takaisin metsään. Itse en tätä käyttäytymismallia ole osannut selittää muulla tavoin kuin autostani kantautuvan hirvipillin äänellä.

Pii kertoo saman pätevän jäniksiin. Ne eivät jää juoksemaan auton edessä vaan pakenevat pahaa ääntä metsiin. Laiduntavat hevoset taas haluavat nähdä, mikä ihme niin pahaa ääntä pitää.

– Uskallankin väittää, että ajamieni kilometrien aikana olen välttänyt hirvipillien ansiosta monta hirvikolaria. En löydä villieläimen yllättävään käytökseen tai suunnan vaihdokseen muuta syytä kuin autossani ulvoneet hirvipillit, Pii kertoo.

Kaiken a ja o on kuitenkin ajonopeuden laskeminen.

– Vaikka olenkin havainnut hirvipillin toimivaksi laitteeksi, siitä huolimatta pudotan hämärän ja pimeän aikaan liikkuessani ajonopeuttani. Luotan hirvipillin tehoon, mutten luota siihen, että jokainen metsän asukki sen varmasti kuulee.

– Kahdeksankympin vauhdista on täysin realistista saada pudotettua vauhti pois ja välttyä henkilövahinkoja aiheuttavalta törmäykseltä. Puhumattakaan siitä, kuinka paljon laajempi kuljettajan havainnointialue on, verrattuna esimerkiksi 100 km/h -vauhtiin, Jenni Pii korostaa.

Asiantuntija: Pumppaa istuinta alemmaksi

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen suhtautuu epäilevästi hirvipilleihin.

– En ole nähnyt yhtä ainoaa luotettavaa tai puolueetonta tutkimustulosta niiden tehosta, hän toteaa.

Hän näkee vaaraksi myös sen, että hirvipilliin uskova ei ehkä laske ajonopeutta tai tehosta havainnointia hirvivaara-alueilla, vaan luottaa liikaa pilliin. Ajonopeuden laskeminen antaa muutaman lisäsekunnin.

Vesalaisen yllättävin vinkki liittyy ajoasentoon.

– Osa kuljettajista pumppaa istuimen yläasentoon niin, että kuljettajan pää hipoo kattoa. Oikea penkin korkeus on sellainen, että kuljettajan silmät ovat korkeussuunnassa tuulilasin puolivälin tasalla. Tällöin pään ja auton katon väliin jää parikymmentä senttiä tilaa.

– Jos hirvi lennähtää auton katolle ja painaa katon kasaan, on todennäköisempää välttyä kuolemalta ja vammautumiselta.

Vesalainen kertoo ajavansa 50 000 kilometriä vuodessa ilman hirvipillejä, ja viimeisin hirven kohtaaminen on kolmen vuoden takaa.

– Ehkä minulla on hyvää tuuria, sillä en minä hirviä halua tiellä nähdäkään.

Vesalainen kehottaa varustautumaan pimeisiin ja hirviaikaan.

– Valot on syytä pitää kunnossa ja puhtaina. Myös tuulilasin sisä- ja ulkopinnan puhtaus on tärkeä asia.

Pimeillä kannattaa kaukovaloja käyttää aina kun mahdollista. Kohtaamistilanteessa ei tule vaihtaa lähivaloille liian aikaisin. Autojen välisen tieosuuden pitää olla kokonaan valaistu, kun vaihdetaan lähivaloille. Ja kaukovaloille vaihdetaan heti kun ollaan varmoja, ettei vastaantulija häikäisty.

– Katseen pitää myös hakeutua riittävän pitkälle ja etsiä hirvieläimiä tien reunoilta.

Yhteyspäällikkö Eini Karvonen Liikenneturvan Mikkelin toimipisteestä reagoi spontaanisti.

– Voi ei, joko taas? Hirvipillit nousevat tietyin ajoin keskusteluun. Kuulin niistä ensi kerran 20 vuotta sitten. Ne ovat aina hetken poissa keskusteluista ja pulpahtavat taas ilmoille. Omaa kokemusta niistä minulla ei ole.

– Ihmiset voivat asentaa niitä autoonsa, mutten usko niiden lisäävän turvallisuutta. Pahinta on, jos niihin luotetaan liikaa ja harhakuva niiden tehosta johtaa siihen, että ajetaan hirvivaaramerkeistä piittaamatta.

Karvonen ostaisi hirvipillirahoilla autoon uudet lamppujen polttimot.