Karkuteillä ollut sinikettu Kimi saatiin kiinni Jyväskylässä – retkiluistelija ajoi sitä takaa yli puoli tuntia Jyväsjärven jäällä

Karkuteillä ollut sinikettu saatiin kiinni perjantaina iltapäivällä Aholaidan ylikulkusillan kohdalla Jyväsjärven rannassa. Ketusta oli tehty useita havaintoja lähipäivinä eri puolilla Jyväskylää.

Karajan löytöeläinkodin yrittäjä Katri Raatikainen nappasi siniketun haaviin pitkän väsytystaistelun päätteeksi.

– Tulin ihan vain järvelle katsomaan, mahtaisiko eläintä näkyä. Siellä se söi pilkkijöiden jättämiä kaloja. Soitin eläinsuojeluneuvoja Vesa Virtaselle, että tulee paikalle ja tuo haavin mukanaan, Raatikainen kertoi.

Raatikaisen ja Virtasen avuksi paikalle osui myös retkiluistelija, joka tarjosi apuaan ja luisteli ainakin puoli tuntia ketun perässä. Lopulta kolmikko ajoi ketun sulan vesialueen reunalle.

– Kettu ei halunnut mennä veteen, joten siitä sain napattua sen haaviin. Eläin rupesi puremaan haavin verkkoa, mutta saimme siirrettyä sen eläintenkuljetuskoppaan, Raatikainen kertoi.

Raatikaisen mukaan sinikettu on hyväkuntoinen, nuori yksilö. Sen sukupuolesta ei ole tietoa. Koska siniketusta tehtiin tiettävästi ensimmäinen havainto keskiviikkona 20.3. eli Kimin päivänä, on Keskisuomalainen päättänyt kutsua sitä nimellä Kimi.

– Kiinniotto meni sen verran painimiseksi, ettemme ole ehtineet tarkastamaan sukupuolta. Minä ja kettu olemme aivan kurassa, muttei haittaa, kun se on nyt saatu kiinni. Vaikka eläin onkin hyväkuntoinen, on sekin nyt aivan poikki: läähättää kieli pitkällä, Raatikainen kuvaa.

Kimi-ketun matka jatkuu Mustasaareen eläinsuojelija Markku Harjun villieläinhoitolaan. Siellä sitä odottaa 700 neliön tarha. Seurana Kimillä tulee olemaan Raatikaisen mukaan ainakin yksi villikettu.

– Sieltä se saa pysyvän kodin, Katri Raatikainen sanoo.

Ei ole tietoa, mistä Kimi on karannut. Sinikettu on suomalaisten turkistilojen yleisin kettulaji, joten todennäköistä on, että se on karannut joltakin turkistilalta. Sinikettu on luonnossa vapaana esiintyvän naalin siniharmaa värimuunnos, jota ei esiinny Suomessa luonnonvaraisena.