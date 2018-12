Karstulaan kaavoitetaan matkailualuetta Pääjärven rantaan Huliswood Oy:n maalle

Huliswood Oy:n maalle Pääjärven Hoikanlahden rantaan Karstulassa kaavoitetaan maanomistajan aloitteesta noin 2,4 hehtaarin matkailualuetta. Rantaviivaa siellä on vajaat 200 metriä. Alue on nykyisin rakentamatonta. Karstulan keskustasta sinne on matkaa nelisen kilometriä.

Alueesta on valmistunut kaavaluonnos, jonka Karstulan kunnanhallitus päätti asettaa nähtäville. Luonnoksen mukaan alueelle tulisi rakennusoikeutta reilut 1 200 kerrosneliömetriä.

Tavoitteena on rakentaa alueelle muun muassa majoitustiloja, rantasaunoja sekä näyttely- ja ravintolatiloja matkailu- ja residenssikäyttöön. Rakennusmateriaalina olisi pääasiassa kelopuu.