Karstulaan suunnitellaan uutta paloasemaa – hintaa ei vielä tiedetä

Karstulaan suunnitellaan uutta paloasemaa Teboil-huoltoaseman viereen. Kunnan teknisen johtajan Mari Voimäen rakennus olisi kooltaan noin 1 300 neliömetriä.

Hankesuunnittelu on kesken, joten Voimäen mukaan paloaseman tavoitehinta-arvio on vasta tarkentumassa ja rahoitusvaihtoehtoja kartoitetaan. Vielä ei ole linjattu, tulisiko rakennus kunnan vai jonkin muun tahon omistukseen. Myös mahdollisen rakentamisen aikataulu on avoinna.

Nykyisestä paloasemasta on tehty kuntotutkimus, jonka mukaan rakennuksessa on tarvetta laajalle korjaukselle. Tilaa tarvitaan myös ensihoidolle, mutta asemaa ei voi nykyisellä tontilla laajentaa.