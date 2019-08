Karstulan Tolppilan koulun purku-urakka kilpailutuksessa

Karstulan alakoulun, Tolppilan koulun purkaminen aloitetaan ensi kuussa. Tällä hetkellä purku-urakka on kilpailutuksessa, joka kestää 16. elokuuta saakka.

Sisäilmaongelmista kärsinyt koulukiinteistö on ollut jo jonkin aikaa tyhjillään, kun opetustyö on sijoitettu väistötiloihin, salin käyttö on lopetettu ja keittiötoiminnot siirretty terveyskeskuksen keittiöön.

Kunnan tekninen johtaja Mari Voimäki kertoo, että ennen purkutöiden alkua työmaa-alue eristetään aitaamalla ja käytössä olevista kulkureiteistä tontilla tullaan tiedottamaan. Tolppilan koulussa oleva irtaimisto ja välineet aiotaan myydä.