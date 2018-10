Karstulan Ylinjärveä kunnostetaan kelluvalla kaivinkoneella - linnuille tehdään pesimäsaarekkeita

Karstulan Ylinjärveä kunnostetaan kelluvan kaivinkoneen avulla loka-marraskuun vaihteessa. Järvi on matala ja osittain umpeen kasvanut.

Ylinjärven erityisenä ongelmana on laajalle levittäytynyt isosorsimo. Se on amerikkalainen heinäkasvi, joka aikanaan tuotiin Eurooppaan rehukasviksi. Nykyisin se luokitellaan haitalliseksi vieraslajiksi. Isosorsimo on haitaksi myös Ylinjärven linnustolle, jonka vuoksi järvi on valittu Natura 2000 -verkostoon.

Järven pohjasedimenttiä ja kasvillisuutta poistetaan monin tavoin. Järven pohjoispäätä ruopataan, jotta Myllyjoesta virtaava vesi pääsee jakautumaan siellä laajemmalle alueelle. Osasta ruoppausmassaa tehdään linnuille pesimäsaarekkeita. Järvestä myös poistetaan kasvillisuutta hienovaraisemmin pyyhkäisemällä versoja ja juuristoa.

Ylinjärven kunnostus toteutuu osana valtakunnallista Freshabit-hanketta, jonka tavoitteena on parantaa vesistöjen ekologista tilaa ja monimuotoisuutta. Kunnostustyöt on suunniteltu Keski-Suomen ely-keskuksessa.