Karstulan liikuntahalliin esitetään isoa remonttia ja uusia liikuntatiloja

Karstulan liikuntahalli korjataan ja sinne rakennetaan lisää liikuntatiloja, jos valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen maanantaisen investointiesityksen. Hankkeen tavoitehinta on lähes 3,1 miljoonaa euroa. Liikuntahalli on vuodelta 1983. Sen läkerrassa on yli 600 neliömetrin sali ja alakerrassa yrittäjävetoinen kuntosali sekä ampumaseuran ylläpitämä ilma-aserata.

Luonnossuunnitelmien mukaan yläkerran sali kasvaa noin 720 neliömetriin. Alakertaan tulee kuntosalin ja ilma-aseradan lisäksi tanssisali sekä kaksi pienempää liikuntatilaa. Vesikatto korjataan, ja ilmanvaihto uusitaan.

Alustavan aikataulun mukaan maanrakennus- ja aluetyöt tehtäisiin ensi vuonna, vesikattourakka vuonna 2020 ja muut muutostyöt sekä sisätilojen saneeraus vuonna 2021.

Hankkeeseen aiotaan hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta, joka olisi enintään 750 000 euroa.

Liikuntatiloja tarvitaan lisää, koska Tolppilan alakoulu liikuntasaleineen jää pois käytöstä, kun Karstulan suunnitteilla oleva koulu valmistuu.