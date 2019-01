Karstulan pienennetyn koulun hinta-arvio ylittää yhä budjetin – teknisen lautakunnan mielestä enempää tiloista ei voi karsia

Karstulan päättäjillä riittää mietittävää kunnan investoinneissa, joiden hinta-arviot ylittävät reilusti aiemmat laskelmat.

Uuden yhtenäiskoulun tiloja on tuoreimmissa luonnoksissa pienennetty noin 600 neliömetrillä säästösyistä. Silti päivitetty hinta-arvio 12,4 miljoonaa euroa on 2,4 miljoonaa euroa enemmän kuin kouluun on kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa varattu.

Jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen kustannusarvio on nyt 3,9 miljoonaa euroa, kun siihen on budjetoitu 1,7 miljoonaa euroa. Myös terveysasemaan aiotaan investoida isosti.

Karstulan tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy koulun luonnossuunnitelmat, joissa rakennuksen kokonaisala on noin 4 700 neliömetriä ja tavoitehinta-arvio noin 12,4 miljoonaa euroa.

Esitys sisältää yhä tilat päiväkodille, esi- ja perusopetukselle sekä lukiolle.

Lautakunta kiinnitti päätöksessään huomiota siihen, ettei kunnanhallituksen asettama 10 miljoonan euron tavoitehinta koulusta toteudu.

– Lautakunnan mielestä tiloja ei voi enää puristaa tästä pienemmiksi. Jos vielä lisää karsitaan, rakennuksen käyttäjät kärsivät siitä, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Eero Suomäki (kesk.) sanoi.

Jos koulu toteutetaan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, Karstulan kaikki oppilaat eivät heti mahdu sinne.

Osa opetuksesta on tarkoitus järjestää vielä vuosia jäähalliin rakennetuissa väliaikaisissa luokkahuoneissa, kunnes ikäluokat pienenevät niin paljon, että kaikki mahtuvat uuteen kouluun.

Keskisuomalainen sai tiedon tästä suunnitelmasta aiemmin tällä viikolla Karstulan perusopetuksen rehtorilta Jaana Talja-Latvalalta, joka kuuluu koulun suunnitteluryhmään. Kunnan päätöspöytäkirjoissa ei ole mainintaa muiden opetustilojen tarpeesta uuden koulun rinnalla.

Kunnan vuokraamissa tiloissa jäähallissa on nyt käytössä yhdeksän luokkahuonetta Tolppilan alakoulun sisäilmaongelmien vuoksi. Tilat ovat Talja-Latvalan mukaan hyvät ja toimivat.

Uusi koulu tulee jäähallin viereen. Karstulan teknisen johtajan Mari Voimäen mukaan tavoitteena on, että koulu valmistuisi keväällä 2021.

Teknisessä lautakunnassa Teemu Marttinen (Tulevaisuus 2040 -ryhmä) esitti tiistaina Leevi Marilan (ps.) kannattamana, että kouluasian käsittely palautetaan kunnanvaltuustolle. Äänestyksessä lautakunnan muut jäsenet eivät kannattaneet esitystä.

Marttinen jätti lautakunnan päätöksestä eriävän mielipiteen.