Karstulan tuleva kunnanjohtaja haluaa olla kuntalaisten lähellä: "Saavat nykäistä hihasta kauppareissulla"

Kunnanvaltuusto valitsi maanantaina Karstulan uudeksi kunnanjohtajaksi kasvatustieteiden tohtori Pekka Kanervion, 61.

– Yksimielinen valintapäätös tuntuu mahtavalta. Tästä on hyvä lähteä yhdessä eteenpäin, Kanervio kommentoi Keskisuomalaiselle tuoreeltaan valintansa jälkeen.

Kanervio jätti tänä keväänä Kinnulan kunnanjohtajan viran luottamuspulan vuoksi. Hänen mukaansa eroon ei kuitenkaan liittynyt dramatiikkaa eikä riitoja.

– En usko riitelyyn. Asiat voivat riidellä, mutta ihmisten kanssa on tultava ja tulen hyvin toimeen, Kanervio sanoo.

Kinnulan virasta erotessaan Kanervio ei vielä ajatellut Karstulan pestiä, vaikka tiesi, että Hilkka Hakala oli hieman aiemmin lähtenyt Karstulan kunnanjohtajan virasta luottamuspulan vuoksi.

– Kävin sitten lyhyen keskustelun Karstulan vt. kunnanjohtajan Riikka Perkiön kanssa. Hän mainosti ansiokkaasti Karstulaa, niin kuin kunnanjohtajan pitääkin. Lähetin hakupaperit, kun tuntui, että minulla voisi olla kunnalle annettavaa, Kanervio kertoo.

Kinnulan kunnanjohtajana Kanervio tapasi säännöllisesti Karstulan edellisiä kunnanjohtajia ja johtavia luottamushenkilöitä Saarijärven–Viitasaaren seutukunnan yhteistyöelimissä. Hän on saanut Karstulasta ja erityisesti sen yrityselämästä positiivisen kuvan.

Opeteltavaa uudessa virassa tietysti riittää, kun on tutustuttava Karstulan kunnan toimintatapoihin, henkilöstöön, päättäjiin ja lukuisiin yhteistyökumppaneihin.

– Olen työurallani aina nauttinut siitä, kun saan ottaa uusia ­asioita haltuun. Nyt Karstulassa on varmastikin etua siitä, että tunnen jo seutukunnan ja maakunnan ja ymmärrän tämän alueen elämää ja ongelmia, Kanervio sanoo.

Kanervion mielestä on ­tärkeää, että seutukunnan kahdeksan kuntaa tekevät tiivistä yhteistyötä muun muassa ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi alueen yrityksiin sekä uusien asukkaiden houkuttelemiseksi.

Karstulan kunnan kehittämiseen Kanervio ei ole tarjoamassa heti mitään valmista ideapakettia, vaan hän aikoo kuunnella siitä ensin paikallisten ajatuksia.

– On hyvä, että päätös uudesta koulusta on Karstulassa tehty. Se on investointi tulevaisuuteen, Kanervio sanoo.

Kanervio on valmis aloittamaan työt Karstulassa jo kesäkuun alussa. Koti on nyt Kinnulassa, jonne on Karstulasta tunnin ajomatka. Uusi kunnanjohtaja aikoo kuitenkin muuttaa pian Karstulaan.

Tavoitteena on löytää heti Karstulasta pieni väliaikainen asunto ja kesän jälkeen pysyvämpi koti, johon myös Hillevi-vaimo muuttaisi.

– Kunnanjohtajan pitää olla pienellä paikkakunnalla näkyvillä ja mukana tapahtumissa. Haluan olla helposti lähestyttävä kunnanjohtaja, jota kuntalaiset saavat nykäistä hihasta vaikka kauppareissuilla, Kanervio sanoo.

Toisaalta Kanervio sanoo osaavansa pitää huolta itsestään ja jaksamisestaan. Hän ottaa välillä mieluusti etäisyyttä työhönsä hyppäämällä moottoripyörän selkään tai retkeilemällä luonnossa.

Kanervio toivoo, että hän voisi palvella Karstulaa nelivuotisen kauden eli eläkeikäänsä asti.