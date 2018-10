Karstulan tuloveroprosenttia aiotaan korottaa – kiinteistöveroihin kunnanhallitus ei esitä muutoksia

Karstulan tuloveroprosentti nousee nykyisestä 21:stä 21,5 prosenttiin, jos kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen maanantaina tekemän yksimielisen esityksen.

Karstulassa on verotulojen lisäämiseen tarvetta, sillä suunnitteilla on uusi koulu ja investointitarpeita on myös muun muassa jätevedenpuhdistamoon.

Kiinteistöverotukseen kunnanhallitus ei esitä muutoksia. Yleinen kiinteistöveroprosentti on esityksen mukaan ensi vuonnakin 1,03 prosenttia, vakituisten asuinrakennusten 0,48, muiden asuinrakennusten 1,36 ja voimalaitosten 3,10 prosenttia.

Rakentamattomille rakennuspaikoille ei esitetä kiinteistöveroa ensi vuodeksikaan.