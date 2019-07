Karstulan uunituore Kopes hallitsee heittäytymisen jalon taidon: "Lasten takia tätä tehdään"

Olen valinnastani ainakin yhtä yllättynyt kuin siitä, että Donald Trump valittiin Yhdysvaltojen presidentiksi.

Näin totesi Raija Saarelainen, Karstulan Kopes vuosimallia 2019 kotiseutujuhlassa sunnuntaina.

Valitsijoiden eli Karstulan sivistyslautakunnan ja Saarelaista Kopeksen arvonimen saajaksi esittäneiden kuntalaisten mielestä valinta ei sen sijaan ollut yllättävä.

Perusteluissa mainitaan tärkeimpänä seikkana se, kuinka Saarelainen on työssään varhaiskasvatuksen opettajana antanut monen ikäluokan lapsille myönteisen kuvan kulttuurin monista eri puolista. Ennen kaikkea teatterista.

Saarelaisen oma ura teatterin parissa alkoi pienenä ekaluokkalaisena, kun isommat koululaiset tarvitsivat näytelmäänsä jouluomenan rooliin sopivan näyttelijän.

– Se oli ihan puherooli, vuorosanoihini kuului ainakin se, että omenan piti valittaa, kuinka sitä palelee, Saarelainen muistelee nauraen.

Sittemmin Saarelainen on sekä näytellyt itse useissa harrastajateatterirooleissa sekä ohjannut näytelmiä eri-ikäisille lapsille ja nuorille.

– Pienellä paikkakunnallahan se menee niin, että sama ihminen käsikirjoittaa, ohjaa, puvustaa ja lavastaa. Useamman kerran mieheni Penni on saanut lähteä mukaan rakentamaan lavasteita ja värkkäämään rekvisiittaa. Onneksi perhe on aina ymmärtänyt tätä työtä. Kotoa löytyy muun muassa kokonainen huone täynnä rooliasuja.

Ja totta se on. Siinä missä moni toinen haaveilee mahtavan kokoisesta kenkäkomerosta tai tilavasta vaatehuoneesta, on Saarelaisen kotona melkoisen täydellinen kokoelma erilaisia rooliasuja.

– Lapset rakastavat rooliasuja. Kotonakin saimme sisarusteni kanssa leikkiä vintillä vanhoilla vaatteilla, innostus taisi siis alkaa jo lapsuudessa.

Kymmenlapsisen lieksalaisperheen seitsemäntenä lapsena Saarelainen löysi leikkiseuraa kotoaan aina, kun tarve vaati.

– Vaikka isäni menehtyi, kun olin vasta 6-vuotias, oli kotona aina tilaa leikille ja peleille. Myös naapuruston lapset kokoontuivat usein meille pelaamaan erilaisia pihapelejä.

Niinpä työ lasten parissa oli hyvin luonteva valinta jo ennen opintojaan kerhonohjaajana toimineelle Saarelaiselle.

– Olin ylioppilastyttönä harjoittelemassa päiväkodissa, halusin varmistaa, että ala on oikea. Ja sillä tiellä olen edelleen, työvuosia lasten parissa on kertynyt nyt 38. Lastentarhanopettajaksi valmistuin vuona 1981.

Teatteria Saarelainen on käyttänyt työvälineenään aivan uransa alusta saakka. On ollut pöytäteatteria, nukketeatteria, satuseikkailuja ja vaikka mitä. Myös Tippamäen päiväkodin muu henkilökunta on päässyt heittäytymään eläimiksi, sirkuslaisiksi, merirosvoiksi ja miksi milloinkin. Ja yleensä hyvin nopealla aikataululla ja pienellä budjetilla, muun työn lomassa.

Saarelainen kiittääkin työtovereitaan joustavuudesta ja osallistumisesta.

– Myös lasten osallistaminen on tärkeää. Usein esityksessä kuultuja lauluja harjoitellaan lopulta yhdessä ja lapset pääsevät tekemään teatteria itsekin.

Teatteri on Saarelaisen mukaan loistava keino välittää lapsille erilaisia asioita, niitä vaikeampiakin.

– Teatteri on keino työstää tunteita, sen kautta voi opettaa perinteitä, se opettaa keskittymistä ja kuuntelemista. Ihan kaikkea.

Päiväkodin lisäksi Saarelainen on viime vuosina ohjannut lapsiryhmiä myös Nurkkateatterilla, taiteen perusopetuksen ryhmissä.

– Ihan kaikille löytyy sopiva rooli, jossa omat vahvuudet pääsevät esille. Eikä lukutaitoakaan aina tarvita, käsikirjoituksen voi tehdä vaikka kuvia apuna käyttäen.

Työn vastapainoksi Saarelainen kertoo nauttivansa matkailusta ja perheen parissa ajan viettämisestä. Tyttärien tyttäret ovat parasta mahdollista seuraa.

– Ja aina välillä tarvitaan irtiottoja, silloin pitää päästä näkemään vaikka Oopperan kummitus Lontoossa tai Machu Picchu.