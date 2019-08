Karstulan vanhusten hoivapalvelut voidaan ratkaista kahdella tapaa, sanoo Saarikka-kuntayhtymän johtaja

Saarikan alueen viiden kunnan sote-kuntayhtymä päättänee lähiviikkoina, miten vanhusten asumispalvelut Karstulassa jatkossa järjestetään.

Kuntayhtymän johtajan Mikael Palolan mukaan päävaihtoehtoja on kaksi. Jos päätetään, että Saarikka tuottaa palvelut, Saarikka kilpailuttaa investorin, joka rakennuttaa hoivayksikölle uudet tilat.

– Tämä tarkoittaa, että Saarikka ottaisi osaltaan tiloihin liittyvää taloudellista riskiä sitoutumalla vuokralaiseksi tietyksi ajaksi. Alustavasti on suunniteltu 30-paikkaista yksikköä, Palola kertoi.

Toinen vaihtoehto Palolan mukaan on, että vanhusten hoivapalvelut ostetaan Karstulassa yksityiseltä palveluntuottajalta, joka huolehtisi myös tarvittavista tiloista.

Nykyisin Saarikalla on Karstulan terveysasemalla kaksi vanhusten asumispalveluyksikköä, joissa on yhteensä 39 paikkaa. Lisäksi Saarikka on ostanut palveluja Karstulassa toimivalta Esperin hoivakodilta.

Terveysaseman kiinteistö alkaa olla käyttöikänsä päässä, ja Karstulan kunta suunnittelee tiloja uudelle sote-keskukselle.

Vielä alkuvuodesta Attendo Oy oli halukas rakentamaan Karstulaan 60-paikkaisen hoivayksikön. Tällöin neuvoteltiin myös siitä, että Saarikka olisi vuokrannut osan yksiköstä.

Karstulan kunnanhallitus käsitteli tammikuussa esitystä tontin vuokraamisesta Attendolle hoivakotia varten koulun alueelta.

Esitykseen liittyi myös optio, jonka toteutuessa Attendo olisi sitoutunut ostamaan kunnalta terveyskeskuksen kiinteistön sen tasearvolla eli 1,3 miljoonalle eurolla. Samalla Attendo olisi sitoutunut rakennuttamaan Karstulaan uuden sote-keskuksen ja vuokraamaan sen tilat Saarikalle.

Tuolloin kunnanhallitus palautti asian valmisteluun. Palolan mukaan Attendo ei nyt enää ole kiinnostunut hankkeesta aiemmin esitetyillä ehdoilla.

Maanantaina Karstulan kunnanhallitus päätti, että kunta sitoutuu vuokraamaan Tolppilan koulun tontista määräalan Saarikan osoittamalle hoivakotipalvelun tuottajalle hoivakodin rakentamista varten. Vuokrasopimuksen yksityiskohdat neuvotellaan myöhemmin erikseen.