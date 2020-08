Karstulassa Suurensuon turvetuotantoalueella palaa, pelastuslaitoksella edessä koko illan urakka – katso kuvat

Karstulassa Suurensuon turvetuotantoalueella Hakkurintiellä palaa 40 kertaa 90 metriä kokoinen auma kytemällä.

Pelastuslaitoksen yksikköjä oli paikalla puoli viiden aikaan Karstulasta ja Saarijärveltä. Paikalla oli myös turvetuotantoalueen työntekijä kaivinkoneella levittämässä kasaa sammutusta varten. Lisäavuksi on hälytetty kasan levittämiseen myös koneurakointia.

Syttymyssyyksi arvioidaan itsesyttymää. Ohikulkija oli huomannut savun nousevan turvetuontantoalueelta. Hälytys pelastuslaitokselle tuli kello 15.10.

– Turve on aumattu ja nyt on ollut kova tuuli niin voi olla, että se on itsesyttymästä lähtenyt, mutta se on tällä hetkellä vain arvio, kertoi päivystävä palomestari Tuomas Juuti Keski-Suomen pelastuslaitokselta.

Leviämisvaaraa ei ollut puoli viiden aikaan. Palo palaa kytemällä eikä lähellä ole metsää.

– Kyllähän tässä varmasti koko illan urakka on, kertoi Juuti.