Karstulassa käveltiin kokonainen vuorokausi yhtä soittoa – "Hiljaista oli ja pimeääkin, ei näkynyt paluuliikennettä paikallisesta"

448 käveltyä lenkkiä, yli 300 erillistä kävelijää ja 1 388 kilometriä. Näihin numeroihin tiivistyy Karstulan ensimmäinen 24 tunnin kävelytapahtuma. Karstulan keskustaa tallattiin oikein urakalla – niin paljon, että yksi tapahtuman puuhanaisista, kunnan liikunnanohjaaja Heli Alapiha toteaa olevansa enemmän kuin tyytyväinen.

– Kun ollaan ensimmäistä kertaa liikkeellä, ei osaa odottaa yhtään mitään. Perjantain viileä keli hiukan pelotti, mutta onneksi sää lämpeni yötä kohti. Jokaiselle tunnille löytyi joku kävelemään, Alapiha iloitsee.

Alapihan mukaan onnistuminen tarkoittaa sitä, että ensi vuonna tempaistaan taas.

– Nyt kun on yksi onnistunut tapahtuma takana, on helpompi houkutella yhdistyksiä ja yrityksiäkin mukaan.

Alapihan mukaan 24 tunnin tapahtumaan voisi ideoida muutakin kuin kävelyä. Miksei vaikka tanssittaisi, tai pelattaisi jalkapalloa?

– Toisaalta kävely on helppo laji, se sopii jokaiselle. Tästä on helppo lähteä kehittelemään, kun takana on onnistunut kokeilu.

Erilaiset tasatunnein järjestettävät ohjelmanumerot toivat oman lisänsä tapahtumaan. Perjantai-iltana kymmeneltä kultiin Naiskuoro Aikaa, jonka jäsenet lähtivät laulujen jälkeen vuorostaan kuluttamaan tossunpohjia.

– Musiikki ja kaikki muutkin ohjelmanumerot sopivat hienosti tapahtuman henkeen. Täällä tehdään yhdessä, Alapiha iloitsi.

Eläkeliiton Karstulan-yhdistyksen jäsenet osallistuivat innokkaasti kävelytapahtumaan. Yhdistyksestä löytyi joku kävelemään vuorokauden jokaiselle tunnille. Raija Nisonen ja Erkki Humppi aloittivat urakkansa jo perjantaina ja jatkoivat matkaa neljältä aamulla. Yhteensä he kiersivät Karstulan keskustaa kolmen lenkin verran.

– Aikaisin aamulla oli rauhallista, muutama nuori matkahuollon parkissa, mutta ei muuta liikennettä.

Pariskunta arvelee, että 85-vuotias Erkki taisi olla kävelijöistä vanhin.

– Joka päivä käydään lenkillä ja liikettä tulee myös puutarha- sekä metsätöistä, Nisonen kertoo.

Takavuosina Nisonen harrasti myös kilpahiihtoa, mutta nyt muunlainen liikunta pitää huolen siitä, että liike ei pysähdy.

Neljä saattaa olla kellonaika, jolloin aamuvirkuimmat lähtisivät muutenkin matkaan. Mutta kello kaksi yöllä ei liene se tavallisin lenkkeilyaika. Heikki Nieminen otti kuitenkin haasteen vastaan ja tallusteli lenkkikaverinsa kanssa yön pimeimpinä tunteina.

– Hiljaista oli ja pimeääkin. Ei näkynyt paluuliikennettä paikallisesta. Vain lokkeja oli liikkeellä, Nieminen veisteli.

Niemisen mukaan kävely on loistavaa kuntoliikuntaa.

– Kun välillä käy lenkillä, saa lenkkinsä heittää kauempaa apteekista. Talvella voisi järjestää vaikka Mustanlammen ympärihiihdon samalla systeemillä kuin tämä. On hyvä saada ihmiset liikkeelle.

Osmo Sippola paljastui lauantaina kuntalaiseksi, joka ensimmäisenä heitti ilmoille ajatuksen kävelytapahtumasta. Itse Sippola käveli yhdeksän lenkkiä, ja hän ehti myös työntää pyörätuolia perjantain rollalenkin aikana.

– Karstulassa järjestettiin 1980-luvulla 24 tunnin hiihtoja, täällä on pelattu vuorokausi lentopalloa ja avantouintiseura on järjestänyt "24 tuntia avannossa" -tapahtumia jo kahtena vuonna. Niin että miksei sitten käveltäisikin, Sippola tuumi.

Erilainen liikunta luistelusta avantouintiin ja jumpasta metsätöihin on iso osa Sippolan elämää. Idea kävelytapahtumasta syntyi kunnan järjestämällä torstaikävelyllä.

– Siellä mennään aina hitaimman mukaan, tavoitteena on saada liikkeelle sellaisetkin, joiden ei tule yksin lähdettyä. Kävely on matalan kynnyksen liikuntaa, joka pitää hyvin yllä terveyttä, Sippola totesi.