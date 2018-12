Karstulassa on edessä isoja investointeja – ensi vuoden talousarvio on esityksessä plussalla

Karstulan kunnalla on edessä isojen investointien vuosi, jos kaikki kunnanhallituksen talousarvioesitykseen sisältyvät rakennushankkeet toteutuvat.

Yhtenäiskoulun rakentamiseen esitetään investointirahaa ensi vuodelle 5,5 miljoonaa euroa ja seuraavalle vuodelle 4,5 miljoonaa euroa. Uudelle sote-keskukselle on esityksessä ensi vuodelle 3 miljoonan euron ja seuraavalle vuodelle 2 miljoonan euron varaus. Lisäksi jätevedenpuhdistamoa on tarkoitus saneerata ensi vuonna 1,7 miljoonalla eurolla.

Koulua on suunniteltu jo kolme vuotta, mutta sen hinta ei ole vielä selvillä. Nyt koulun suunnittelussa etsitään säästökohteita, jotta kustannusarvio saataisiin 10 miljoonaan euroon. Vielä ei ole päätetty, tehdäänkö koulu kunnan omana investointina vai leasingrahoituksella.

Sote-keskuksen suunnittelu on vasta käynnistymässä. Vs. kunnanjohtajan Riikka Perkiön mukaan vielä ei tiedetä, mitä sosiaali- ja terveyspalveluja sinne tulee, minne keskus sijoittuu eikä edes sitä, rakennetaanko uutta vai remontoidaanko vanhaa.

Investointien yhteissumma ensi vuonna on 11,9 miljoonaa euroa. Siinä on mukana muun muassa yli 600 000 euron varaus liikuntahallin remontin aloittamiseen. Hallin korjaustyöt tilamuutoksineen maksavat kolmessa vuodessa lähes 3,1 miljoonaa euroa. Valtiolta haetaan siihen avustusta.

Karstulan talousarvioesitys on loppusummaltaan 49 000 euroa ylijäämäinen. Isot investoinnit nostavat kunnan velkamäärän 18,8, miljoonaan euroon, joka on 4 676 euroa asukasta kohti. Toisaalta kunnalla on noin 6 miljoonan euron sijoitusvarat ja taseessa aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää tämän vuoden lopussa yli 3 miljoonaa euroa.

– Tuon lainamäärän kanssa pystytään kyllä elämään. Toimintakuluja pitää kuitenkin seurata tarkasti. Paineita on tehostaa toimintatapoja esimerkiksi hyödyntämällä digitaalisia mahdollisuuksia, Karstulan talous- ja hankintapäällikkö Marja-Terttu Koivula sanoo.

Kuntalaisten palveluihin talousarvioehdotus ei tuo muutoksia.

– Palvelut pyritään pitämään samalla tasolla kuin ennenkin. Niitä ei ole karsittu, Riikka Perkiö toteaa.

Kunnanvaltuusto päättää Karstulan talousarviosta maanantaina.