Karu näky uudella asuinalueella Jyväskylässä: rakenteilla olevan rivitalon kahdeksan ikkunaa rikottiin

Työmaalle loman jälkeen palanneita rakennusmiehiä kohtasi maanantaiaamuna harmittava näky Jyväskylän Kauramäen uudelle asuinalueelle rakenteilla olevan rivitalon pihassa.

Ulkopuolelta valmiin talon ikkunoista kahdeksan oli rikottu viikonlopun aikana. Vain yksi ikkunoista säilyi ehjänä.

– Siellä on turvalaseja, jotka ovat aika kalliita. Noin reilu viisi senttimetriä halkaisijaltaan kivellä oli heitetty. Siinä on kolme lasia päällekkäin ja lävitse oli mennyt eli on jonkin verran voimaa pitänyt olla, kun on heitetty, kertoo Rakennusliike M Suominen Ky:n Seppo Suominen.

Kauramäkeen on tulossa yli 700 asukkaan asuinalue. Alueelle on asuinrakennusten lisäksi kaavoitettu myös tontteja yrityksille ja palveluille. Rakenteilla oleva rivitalo on ensimmäinen alueelle valmistuvista taloista.

– Ensimmäisen kerran meidän rakennusaikana sattuu ja yli 30 vuotta ollaan rakennettu. Varkaita on kyllä käynyt muutaman kerran, mutta nyt ei ollut käyty sisällä ollenkaan. Mitään tavaraa ei ollut viety.

Poliisi kävi paikalla maanantaina. Uusien ikkunoiden tulossa kestää luultavasti noin kuukauden päivät. Suomista rahan menetystä ja ylimääräistä vaivaa enemmän harmittaa tekijöiden puolesta.

– He ovat luultavasti lapsia tai nuorisoa. Mikä on heidän motiivinsa tällaiseen ilkivaltaan? Sen puoleen hyvä, että talo ei ollut valmis, että asukkaat olisivat olleet tulossa siihen. Silloin he olisivat joutuneet kärsimään.

Kauramäki sijaitsee Ysitien länsipuolella noin 7 kilometriä Jyväskylän keskustasta etelään.