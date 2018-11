Kasvu Open palkittiin jälleen – nyt tunnustusta ropisee Euroopasta

Jyväskyläläinen Kasvu Open on saanut jälleen merkittävän tunnustuksen. Viime viikolla tasavallan presidentti myönsi Kasvu Openille kansainvälistymispalkinnon, ja tiistaina Kasvu Open palkittiin eurooppalaisessa yrittäjyyden edistämiskilpailussa. Palkinto tuli yritysten kansainvälistymisen tukemisesta.

Palkinto jaettiin Euroopan komission järjestämässä SME Assembly -tapahtumassa Itävallan Grazissa. Mukana oli kaikkiaan 19 aloitetta tai ohjelmaa eri puolelta Eurooppaa.

Komission vuosittain järjestämä European Enterprise Promotion Award on tunnustus menestyksekkäimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäjille.

– Palkinto osoittaa, että tekemämme työ pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittajana on eurooppalaisittainkin merkittävää. Kasvu Open -verkoston tavoitteena on tehdä Suomesta maailman paras kasvuyrityskansa. Palkinto on merkki siitä, että olemme oikealla tiellä, Kasvu Open Oy:n toimitusjohtaja Uljas Valkeinen korostaa.

European Enterprise Promotion Award -palkintoja jaettiin kuudessa kategoriassa. Yritysten kansainvälistymisen tukeminen -kategorian lisäksi muut palkittavat osa-alueet olivat yrittäjyyden edistäminen, investointi yritystaitoihin, liiketoimintaympäristön parantaminen, vihreiden markkinoiden ja resurssien tukeminen sekä vastuullinen ja osallistuva yrittäjyys.

Tämän vuoden kisaan haki mukaan kaikkiaan 303 ehdokasta 32 maasta. Kasvu Open valittiin Suomesta ainoana ehdokkaana 19 parhaan joukkoon.

Kasvu Open on Suomen suurin yritysten kasvun sparrausohjelma. Kasvu Openin yhdessä Keski-Suomen kauppakamarin ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa kehittämä metodi perustuu yrittäjien ja eri alojen asiantuntijoiden kahdenkeskisille tapaamisille.

Kasvu Openia toteutetaan yksityisellä rahoituksella ja asiantuntijat osallistuvat vapaaehtoisesti ilman korvausta.