Kataisen kabinettipäälliköksi kokoomuksen valtiosihteeri Risto Artjoki

EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen (kok.) on valinnut kabinettipäällikökseen kokoomuksen valtiosihteerin Risto Artjoen (kok.). Artjoki toimii tällä hetkellä kokoomuksen ministeriryhmän valtiosihteerinä.

Nykyinen kabinettipäällikkö Juho Romakkaniemi (kok.) palaa maaliskuussa Suomeen ja aloittaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtajana.

Nykyisen komission kausi on päättymässä ensi vuonna.

Artjoki on työskennellyt Brysselissä aiemminkin. Hän oli komissaari Olli Rehnin (kesk.) kabinetin jäsen vuosina 2007–2011 ja on ollut sen jälkeen virkavapaalla komissiosta. Brysselissä hän on työskennellyt myös MTK:ssa ja virkamiehenä Suomen pysyvässä EU-edustustossa.