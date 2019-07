Katalaanimepit odottavat ulkopuolella – parlamentin kausi käynnistyy tänään

Uudet Euroopan parlamentin jäsenet aloittavat tänään työnsä, kun käyntiin pyörähtää yhdeksäs parlamenttikausi. Ensimmäinen täysistunto järjestetään Strasbourgissa, jossa valmistaudutaan huomenna päättämään parlamentin puhemiehestä.

EU-hymnin ja seremonioiden ohella huomio kiinnittyy kolmeen katalaanimeppiin, jotka osoittavat mieltään parlamentin ulkopuolella.

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras ja Toni Comin odottavat paikkojaan, koska Espanja ei ole ilmoittanut heitä virallisesti europarlamentaarikoiksi.

EU-parlamentti sysää vastuun päätöksestä Espanjalle, koska vaalien järjestämisestä säädetään kansallisessa lainsäädännössä.

Hautala hakee jatkokautta

Parlamentin ensimmäisiä tehtäviä on valita puhemies ja 14 varapuhemiestä.

Puhemiehen valinta on siirretty tiistailta keskiviikolle, koska nimitysvyyhti Eurooppa-neuvostossa pitkittyi. Parlamentin puhemies on poliittisesti osa nimitysvyyhtiä, vaikka päätös kuuluukin mepeille.

Tällä hetkellä tehtävää hoitaa italialainen Antonio Tajani keskustaoikeistosta. Vihreiden Heidi Hautala tavoittelee jatkoa varapuhemiehenä.

Parlamentin suurimpana ryhmänä jatkaa keskustaoikeistoa edustava Euroopan kansanpuolue (EPP), jolla on 181 paikkaa 751 paikasta. Toiseksi suurin on sosiaalidemokraatit (S&D), kolmanneksi liberaaliryhmä Renew Europe ja neljäs vihreät. Kansallismieliset populistit (ID) on parlamentin viidenneksi suurin.

Suomen mepeiksi valittiin seuraavaksi viideksi vuodeksi Teuvo Hakkarainen (ps.), Heidi Hautala (vihr.), Eero Heinäluoma (sd.), Laura Huhtasaari (ps.), Elsi Katainen (kesk.), Miapetra Kumpula-Natri (sd.), Silvia Modig (vas.), Ville Niinistö (vihr.), Mauri Pekkarinen (kesk.), Sirpa Pietikäinen (kok.), Petri Sarvamaa (kok.), Nils Torvalds (r.) ja Henna Virkkunen (kok.).