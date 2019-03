Katosiko lyhty tai ruukku, pyörikö pihasi nurkalla outo henkilö? Rikoskomisario rauhoittelee ja antaa ohjeet tilanteen varalle

Jyväskylässä puhuttavat ja huolestuttavat anastustapaukset, joissa pihoista on kadonnut erilaista tavaraa. Keskisuomalaiseen yhteyttä ottaneet henkilöt ovat kertoneet muun muassa pihoista viedyistä koriste-esineistä ja kadonneista autojen rekisterikilvistä.

Sosiaalisessa mediassa on pohdittu, onko liikkeellä erityisen paljon pitkäkyntisiä. Rikoskomisario Sami Salo Sisä-Suomen poliisista kertoo, ettei ainakaan mistään rikosaallosta ole kyse.

– Esimerkiksi joulun alla yleistyvät koristevarkaudet, joissa pihoista viedään esimerkiksi valoja tai koristeporoja, mutta nyt sellaista ei ole liikkeellä, Salo sanoo.

Salon mukaan asialla on usein yksittäisiä porukoita tai ihmisiä, joiden henkilöllisyydestä poliisi on toisinaan tietoinen. Tällöin varkaiden jäljille pääseminen voi olla nopeampaa. Yksittäistä kynttilälyhtyä ei lähdetä etsimään, mutta jos kadonnut tavara on poliisin tiedossa ja sellainen tulee vastaan epämääräisissä yhteyksissä, se tietenkin palautetaan omistajalleen.

Näin ollen rikosilmoituksen teko anastetusta tavarasta voi johtaa lopputulokseen, vaikka etsintäoperaatiota ei käynnistettäisikään.

Viimeisimmästä tapauksesta kerrottiin torstaiaamuna sosiaalisessa mediassa. Hätäkeskus välitti poliisipartiolle pyynnön käydä Jyväskylän Äijälässä, jossa asukasta epäilytti pihoihin kurkisteleva henkilö. Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksen mukaan partio kävi paikalla, mutta kättä pidempää tapauksesta ei jäänyt.

– Valppauteen kannustetaan aina. Havaintoja voi tehdä myös naapurustosta, mikäli pihoissa liikkuu epäilyttäviä henkilöitä esimerkiksi yöaikaan. Jos tilanne on niin sanotusti päällä, hätänumeroon 112 voi ilmoittaa asiasta. Ja arvokkaat tavarat kannattaa säilyttää tietysti lukkojen takana, Sami Salo kertoo.