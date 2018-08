Katovuosi on toteutumassa – viljasato pienin 30 vuoteen

Tämän vuoden viljasadosta on tulossa harvinaisen huono. Luonnonvarakeskuksen mukaan sato jää 2,7 miljardiin kiloon, ja se on pienin sato 30 vuoteen.

Tämän vuoden ohrasato on jäämässä neljänneksen pienemmäksi kuin viimeisen kymmenen vuoden keskiarvo. Ohran osuus Suomen kokonaisviljasadosta on yleensä lähes puolet, joten sen merkitys satoa laskettaessa on suuri. Myös vehnästä on tulossa pienin sato lähes 20 vuoteen.

Lämmin ja vähäsateinen kesä kutisti kaikkien peltokasvien satomääriä.