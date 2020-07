Katri Kulmuni kertoo maksaneensa esiintymiskoulutuksensa kulut ministeriöille – otti lainaa pankista

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni kertoo Facebookissa maksaneensa esiintymiskoulutuksiensa hinnan työ- ja ja elinkeinoministeriön (TEM) ja valtiovarainministeriön (VM) tileille.

Hän sanoo maksaneensa heti, kun sai maksua varten ottamansa henkilökohtaisen lainan järjestymään sekä tarkat maksuohjeet.

– Avoimuuden nimissä kerron myös, että olen hakenut pankistani lainaa maksua varten. Minulla nuorena ja taloudellisesti tavanomaisen vaatimattomista oloista lähteneenä ei ole säästöjä, joista maksun olisi voinut hoitaa.

Hän myöntää saaneensa kansanedustajana ja ministerinä hyvää palkkaa, mutta koska on pääosin rahoittanut itse omat vaalikampanjansa, valtavia summia ei ole jäänyt säästöön.

Kulmuni on saanut tarjouksia maksun laskusta keskustalta ja kannattajien keräysten avulla, mutta hän sanoo kieltäytyneensä niistä.

Koko viestintäkoulutusjupakka sai alkunsa, kun Suomen Kuvalehti uutisoi kesäkuun alussa, että Kulmunille on annettu viestintäkoulutusta valtion rahoilla miltei 50 000 eurolla. Valtiovarainministeriön tiedoista selvisi myöhemmin, että laskujen mukaan summa oli itse asiassa suurempi, noin 56 000 euroa.

Kohun seurauksena Kulmuni erosi valtiovarainministerin tehtävästä 5. kesäkuuta.

Viestintävalmennusta ja -konsultointia hankittiin viestintätoimisto Tekiriltä viime ja tänä vuonna.

Valmennuksen ovat maksaneet kaksi ministeriötä, sillä ennen tehtäväänsä valtiovarainministerinä Kulmuni toimi elinkeinoministerinä.

Kulmuni on sanonut, ettei ollut tietoinen summan suuruudesta.

"Käsitin, että kyse tavanomaisesta kouluttautumisesta"

Facebook-päivityksessään Kulmuni sanoo, että oli 2. kesäkuuta julkaistuun Suomen Kuvalehden juttuun asti siinä käsityksessä, että viestintäkoulutus oli sisällön ja kustannusten osalta tavanomaista ministerille kuuluvaa kouluttautumista. Myös parin viikon takaisessa selvityksessään TEMille hän totesi, että kaikki harjoitukset ovat koskeneet nimenomaan ministerin tehtäviä. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, mitä Kulmuni sanoi aiemmin.

Ministerinpestistä erotessaan Kulmuni sanoi, että harjoitteli syyskuussa 2019 puheharjoituksessa esimerkkinä puoluekokouspuhetta. Joulukuussa 2019 hän sai TEMin selvityksen mukaan harjoitusta, joka koski esiintymistä A-studiossa Antti Rinteen (sd.) pääministerieron jälkeen.

TEMin sisäisen tarkastuksen selvityksen mukaan nämä kaksi valmennusta liittyivät Kulmunin työhön keskustan puheenjohtajana.

Koulutushankinnat poliisitutkinnassa - yksi virkamies epäiltynä

Helsingin poliisi on aloittanut esitutkinnan viestintäkoulutushankinnoista. Epäiltynä on tällä hetkellä yksi virkamies, joka on esiselvityksen perusteella laajasti osallistunut koulutushankintoihin. Esiselvityksen perusteella asiassa on syytä epäillä petosta ja virkavelvollisuuden rikkomista.

Kulmuni sanoo Facebook-kirjoituksessaan varmistaneensa molemmista ministeriöistä, ettei häneen kohdistu mitään vaatimuksia. Häneltä ei ole myöskään vaadittu maksuja, vaan kyse on hänen omasta aloitteestaan.

– Tiedossani ei ole muutoinkaan mitään sellaista, joiden myötä oma toimintani aiheuttaisi mitään jatkotoimenpiteitä, hän kirjoittaa.

STT ei ole tavoittanut Kulmunia kommentoimaan asiaa.