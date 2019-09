Katso kuvasarja Jämsässä pidetystä Miestenillasta: Kysyimme osallistujilta, mitkä asiat tekevät onnelliseksi – Näin he vastasivat

Kysyimme perinteiseen Keski-Suomen seurakuntien järjestämään Miesteniltaan perjantaina Jämsässä osallistuneilta miehiltä, mitkä asiat tekevät heidät onnelliseksi. Miesteniltaan osallistui noin 800 miestä eri puolilta Keski-Suomea.

Vilho Mäkinen, 57, Keuruu:

– Tietynlainen tasapaino elämässä on tärkeää. Että on työtä, perhettä ja tämä kokonaisuus. Aina ei välttämättä tunnu onnelliselta, mutta jos asiat ovat suurinpiirtein kohdallaan, isossa kuvassa voi olla hyvinkin onnellinen. Jos joku iso asia kovasti stressaa, se syö onnellisuutta. Tänään uskallan sanoa olevani onnellinen mies.

Seppo Moilanen, 74, Keuruu:

– Onnellisuus on tosi iso teema, minä riipun siinä onnellisuudessa kiinni, pyrin siinä olemaan. Olen mielestäni aika onnellinen. Asiat ovat menneet niin, että on vaimo, lapsia ja lastenlapset, kaikki tämä on tuonut onnea ja iloa. Olen aika pitkälti onnellinen. Nollasta sataan asteikolla onnellisuuteni taso on tällä hetkellä 99. Eniten onnellisuutta tuovat läheiset sekä usko Kristukseen. Kun saa olla sovitettuna ja on puhdas sydän, on helppo olla.

Esa Ryynänen, 66, Keuruu:

– Omassa elämässäni onnea tuovat perhe, harrastukset ja yhteys seurakuntaan. Onnellisuuteni taso voisi tällä hetkellä olla joku 80 asteikolla nollasta sataan. Ei ole valittamista, pitäisi vaan muistaa löytää niitä kiitollisuuden aiheita, kiitollinen mieli tuo onnellisuutta.

Juhana Nissinen, 38, Uurainen:

– Ihmiset ovat kautta aikojen tavoitelleet onnellisuutta. Omassa elämässäni eniten onnellisuutta tuovat oma usko, perhe ja läheiset. Ne ovat elämää kantavat voimat, vaikka moni muu asia ympärillä koko ajan muuttuu. Olen aika tyytyväinen elämääni.

Niilo Nieminen, 77, Joutsa:

– Onnellisuus muodostuu pienistä hetkistä ja asioista. Omassa elämässäni onnellisuutta tuovat puoliso, lapset ja lapsenlapset. Läheiset ovat tärkein onnellisuuden lähde. Oma onnellisuuteni taso on tänään ehkä 90.

Heikki Ahvenjärvi, 88, Muurame:

– Onnellisuutta tuovat pienet asiat, kuten ystävien tai sukulaisten tapaaminen ja yhteydet muihin ihmisiin. Elelen yksinäni nyt kolmatta vuotta, ja syvin yksinäisyyden aika on takanapäin. Päivä kerrallaan mennään. Olosuhteisiin nähden olen onnellinen. Onnellisuutta heikentävät kivut, mutta onneksi on monta muuta myönteistä asiaa.

Tauno Nuottanen, 73, Toivakka:

– Onnellisuus on tavoite meillä kaikilla, mutta aina tulee mutkia matkaan. Se on osa elämää. Omassa elämässäni onnellisuutta tuovat läheiset, ystävät, itsenäinen Suomi, harrastukset ja terveys. Jos on sairautta, se koettelee onnellisuutta. Oma onnellisuuteni on tänä iltana aika korkea, ehkä siellä 90:ssä. Terveystilanne on suht hyvä, ja puolisokin vielä on. Sosiaaliset kontaktit ovat tärkeitä, varsinkin miehille yksinäisyys voi olla kova pala, jos puoliso on kuollut aiemmin.