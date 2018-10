Katso kuvasarja: Jyväskylässä käveltiin ihmiskauppaa vastaan – Suomessa on työperäistä ja prostituutioon liittyvää ihmiskauppaa

Tänään lauantaina Jyväskylän keskustassa käveltiin ihmiskauppaa vastaan Walk for Freedom -kävelytapahtumassa. Kirkkopuistosta alkaneeseen hiljaiseen kävelyyn osallistui 60 henkilöä.

Tapahtuman tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ihmiskaupasta ja kerätä varoja ihmiskaupan vastaiseen työhön.

Walk For Freedom Jyväskylä -koordinaattori Ruut Kilkki uskoo, että maailma ilman orjuutta ja ihmiskauppaa on mahdollinen.

– Haluamme omalta osaltamme levittää tietoisuutta. Suomessa ihmiskauppa ilmenee useimmin niin, että ihmiset työskentelevät ilman palkkaa tai liian pienellä palkalla.

Työperäistä ihmiskauppaa on muun muassa ravintola-, rakennus- ja siivousaloilla. Lisäksi prostituutioon pakottamista esiintyy.

Ihmiskauppa.fi-sivustolta löytyy ohjeita uhrien tunnistamiseksi. Sivuston mukaan ihmiskauppa on vakava yksilön vapauteen kohdistuva ihmisoikeusrikkomus. Uhri on alisteisessa asemassa ja hyväksikäytön kohteena. Rikoksentekijä puolestaan saa uhrista taloudellista tai muuta hyötyä.

Ihmiskaupan ilmenemismuotoja ovat esimerkiksi prostituutioon pakottaminen, pakkotyö, avioliittoon pakottaminen, kerjäämiseen tai rikollisuuteen pakottaminen tai ihmiselimillä ja -kudoksilla käytävä kauppa.

Mataleena Rozikov muistuttaa, että Suomi on usein ihmiskaupan kauttakulkumaa. Hän kertoo kuulleensa muun muassa lentoemännästä, joka teki ilmoituksen huonovointisen näköisestä tytöstä. Häntä kuljetti mieshenkilö, joka ei selvästikään ollut tytön sukulainen.

Kilkin mukaan tiedon levittämisellä on merkitystä, jotta ihmiset pitäisivät silmänsä auki ja toisivat epäilyjä poliisin tietoon.

– Tiedon jakaminen on tärkeää myös sen vuoksi, että ihmiset eivät itse joutuisi ihmiskaupan uhriksi.

Kävelyyn osallistunut Pilvi Peuramäki sanoo, että vaikka ihmiskauppa koskettaa tälläkin hetkellä miljoonia ihmisiä, se on edelleen salassa pidetty asia, josta ei puhuta riittävästi.

– Esimerkiksi turvapaikanhakijat, joiden parissa työskentelen, ovat matkallaan voineet joutua ihmiskaupan uhreiksi.

Walk for Freedom -kävelyjä järjestetään tänään lauantaina sadoissa kaupungeissa yli 50 maassa. Suomesta on Jyväskylän lisäksi mukana Helsinki, Tampere, Lahti ja Joensuu. Tapahtuman takana on kansainvälinen A21-järjestö, joka tekee maailmanlaajuisesti töitä ihmiskauppaa vastaan levittämällä tietoa, kouluttamalla viranomaisia ja auttamalla uhreja. Suomessa Walk for Freedom järjestetään yhteistyössä paikallisen ihmiskaupanvastaisen V.A.L.O. – Ei orjuudelle -yhdistyksen kanssa. Jyväskylässä tapahtuma järjestettiin nyt toista kertaa.