Katso kuvasarja ja kartta: Tältä näyttää Jyväskylän Kankaan alue juuri nyt – Tourujoen kylkeen kasvaneella alueella on jo kymmenen kerrostaloa ja noin 700 asukasta

Jyväskylän Kankaasta on parissa vuodessa tullut koti noin 700 ihmiselle. Näin arvioi Kankaan alueen projektipäällikkö Kaisa Hirvaskoski-Leinonen Jyväskylän kaupungilta. Alueelle on nousut vuodesta 2016 alkaen kymmenen kerrostaloa, yhteensä 567 asuntoa.

Keskiviikkona Piippurannan korttelissa Tourujoen rantaan rakennetulla katselutasanteella tuntui uskomattomalta, että kaupungin keskustaan on vain kilometri matkaa, niin idyllinen tunnelma oli. Rauhallista vaikutelmaa loi maiseman lisäksi se, että koska autot ovat pääosin parkkihallissa, liikennemelua ei alueella juuri ollut.

Kaisa Harju, 34, nautti aurinkoisesta kelistä leikkipuistossa vuoden ja kahdeksan kuukauden ikäisen tyttärensä Ainon kanssa. Harju muutti Kankaalle miehensä ja tyttärensä kanssa helmikuussa.

– Olemme viihtyneet. Sijainti oli tärkein syy muuttaa Kankaalle. Tästä on näppärä liikkua joka puolelle jalan, pyörällä ja tarvittaessa autollakin, Harju perusteli.

Harju kiitteli myös alueen luonnonläheisyyttä.

– Hiljattain jokirannassa nähtiin harvinainen virtavästäräkki. Se kertoo luonnon monimuotoisuudesta, Harju kommentoi.

Kankaalla rakennetaan yhä, joten rakentamismelulta ei voi täysin välttyä. Harjua rakentaminen ei ole kuitenkaan häirinnyt.

– Meidän parveke on joelle päin, joten rakentamisenkaan äänet eivät juuri kuulu, hän sanoi.

Harjun perhettä ilahduttaa erityisesti se, että alueelle rakennetaan parhaillaan päiväkotia.

– Se on iso plussa, Harju kehui.

Projektipäällikkö Kaisa Hirvaskoski-Leinosen mukaan vauhdikkaan alun jälkeen rakentamisen tahti Kankaalla on normalisoitunut. Paljon tapahtuu silti yhä. yhdeksän hanketta on käynnissä tai käynnistymässä tänä vuonna.

– Tällä hetkellä alueelle rakennetaan asumisoikeuskerrostaloa Rusokinkadun itäpuolelle (YIT) ja kahta kerrostaloa vanhan paperitehtaan eteläpäähän (Skanska rakentaa LähiTapiolalle). Myöhemmin keväällä alkaa toisen asumisoikeuskerrostalon (Skanska) rakentaminen, Hirvaskoski-Leinonen kertoi.

Näiden lisäksi rakennetaan toimistorakennus Optimes Business Gardenia sekä päiväkotia Ailakinkadulle. Päiväkoti valmistuu jo syksyksi.

– Kun Business Garden valmistuu maaliskuussa 2020, uusia työpaikkoja tulee noin 450. Samalla aukeaa alueelle hyvin todennäköisesti myös lähikauppa.

Muista hankkeista mahdollisesti jo kesällä alkaa YIT:n toimistotalo Arkin rakentaminen. Syksyllä KOAS ja JASO alkavat rakentaa Ailakinkadun ja Rusokinkadun kulmaukseen seniori- ja opiskelijakerrostaloja, joihin tulee yhteensä 168 asuntoa.

Myös Kankaan yhteispihat kehittyvät.

– Yhteinen kaupunkiviljelypiha valmistuu kesän alkuun Raina ja Viira -talojen edustalle. Kangas kokkaus -grillipiha valmistuu pääosin kesällä. Myös Piipputorin kiveykset ja piha-alue valmistuvat syyskuuhun mennessä, Hirvaskoski-Leinonen iloitsee.

Joukkoliikenne alueelle alkaa kesällä 2020.

Mutta millainen jatkuvasti kasvava alue on pitkäaikaisen asukkaan mielestä? Ulkoilemaan lähdössä ollut Riitta Rissanen, 69, muutti Piippurannan kortteliin Raina-rakennukseen miehensä kanssa ensimmäisten asukkaiden joukossa tammikuussa 2017.

– Kuvittelimme, että meidän alue valmistuisi nopeammin. Rakennustöiden jatkuminen on hieman yllättänyt. Olemme kuitenkin tyytyväisiä. Keskustaan ja Seppään on lyhyt matka ja pyöräilemme ja kävelemme mielellämme, Rissanen kommentoi.

Erityisesti Rissasen mieleen ovat kahdeksannen kerroksen asunnon parvekkeelta Tourujoelle aukeavat maisemat.

– Asunnossamme on niin hiljaista, ettei uskoisi, että olemme aivan keskustan tuntumassa, Rissanen sanoi.

Yksi huolenaihe Rissasella oli.

– Kaikki eivät ymmärrä, että tämä on autoton alue. Osa pysäköi väärin alueella, vaikka autot kuuluisivat halliin, Rissanen harmitteli.

Rissanen odottaa erityisesti Piipputorin viimeistelytöiden valmistumista.

– Piipputorin kiveyksen piti valmistua jo viime syksynä. Nyt kiveystyöt on aloitettu ja on luvattu, että tori valmistuu syksyyn mennessä. Uskon, että siitä tulee hieno, sanoi Rissanen.

Tuomo Makkonen, 64, on asunut reilun vuoden senioritalossa Paperitehtaankadulla. Keskiviikkona Makkonen huristeli toimittajaa ja kuvaajaa vastaan moottoripyörällään.

– Asuimme aiemmin Kilpisenkadulla. Siellä kuului naakkojen kirkuminen, täällä kuuluu mustarastaiden laulu. Onhan tämä paratiisi siinä mielessä, Makkonen kommentoi.

Korjattavaakin Makkonen keksi.

– Alue on hyvä, mutta kun tehdasta purettiin, tunkeutui hienojakoista valkoista pölyä ulkoa asuntoomme. Sitä on joka paikassa. Se on harmittanut, Makkonen kertoi.

Kankaan uusi paperitehdas purettiin huhti–marraskuussa 2018. Vanha punatiilinen tehdas on pääosin suojeltu ja jää uusiokäyttöön.

YIT on rakennuttanut Kankaalle tähän mennessä viisi kerrostaloa, joissa on yhteensä vajaat 300 asuntoa, kertoo aluejohtaja Mikko Räty. Tammikuussa 2020 YIT:ltä valmistuu Rusokinkadulle asumisoikeustalo, 29 asuntoa.

Skanska on rakennuttanut alueelle kolme kerrostaloa, noin 140 asuntoa. Lisäksi yhtiö on rakentanut Kankaalle LähiTapiolalle 63 asunnon talon.

– Tavoitteena on, että Rusokinkadun asumisoikeustalon rakentaminen alkaa lähiaikoina. Suunnitteilla on lisäksi Paperitehtaankadulle kaksi kerrostaloa, joiden markkinointi ei ole vielä alkanut, kertoo yksikönjohtaja Noora Sokero Skanskalta.

YIT rakentaa Kankaalle lähitulevaisuudessa toimistotalo Arkin ja kerrostalo Arvon Talon, joka on ennakkomarkkinoinnissa.

– Toivomme, että Arkin rakentaminen voidaan aloittaa jo tänä kesänä. Vuokralaisia on jo sinne hyvin. Arvon Talon tilanne ratkeaa kysynnän perusteella. Noin puolet asunnoista pitää olla varattu ennen kuin rakentaminen voi alkaa, Mikko Räty kertoo.

Rädyn mukaan Kankaalla kiivain rakentamistahti on rauhoittunut. Viime vuonna Jyväskylään valmistui yli 2 000 uutta asuntoa.

– Se on liikaa tähän kaupunkiin. Vuokralaisia ei ole tarpeeksi, joten myös sijoittajat ovat nyt varovaisia. Nyt odottelemme, mihin suuntaan tilanne kehittyy, Räty sanoo.