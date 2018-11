Katso kuvat: 600 lehmän navetta täyttyi ihmisistä – HRV Farmin avajaispäivä Saarijärvellä houkutteli yli 3 000 kävijää läheltä ja kaukaa

Ihmiset läheltä ja kauempaa tulivat suurin joukoin perjantaina tutustumaan HRV Farm Oy:n 600 lehmän navettaan Saarijärven Kalmarissa. Avajaispäivänä navetassa ei ollut vielä eläimiä, mutta jo joulukuun aikana sinne tulee hiehoja ja parisataa lehmää.

Vierailijoiden virta alkoi heti aamusta. Päivän aikana kävijöitä oli järjestäjien arvion mukaan yli 3 000.

Hieman ennen avajaisten virallista osuutta navetan luona ja lähipellolla oli kolme linja-autoa sekä useita satoja henkilöautoja. Ulkona piti hetki jonottaa, ennen kuin päästiin sisälle pukemaan kengänsuojia. Väentungoksessa ihmeteltiin navetan mittoja.

Navetta koostuu kahdesta 125-metrisestä rakennuksesta, jotka on yhdistetty käytävällä. Avajaisia varten sisälle oli ajettu kopiton Zetor-traktori, jonka peräkärry toimi puhujien esiintymislavana.

Kalmarilaiset HRV Farmin isännät Heikki Hiironen, Jukka Ruunaniemi ja Jari Valkola korostivat yhteistyön merkitystä. Yritys on kolmen maatalousyrittäjän yhteisyritys, jolla on lukuisia navetan rakentamiseen ja maidontuotantoon liittyviä yhteistyökumppaneita. Yhteistyötä on myös paikallisten kanssa.

– Olemme saaneet valtavasti talkoolaisia tekemään tätä tapahtumaa, ja nyt täällä on tällainen väkimäärä. Olemme otettuja ja kiitollisia, Valkola sanoi.

Yrittäjäkolmikko sai kiitosta rohkeasta investoinnistaan muiden muassa tapahtumassa puhuneilta poliitikoilta. Kun HRV Farmin navetta täyttyy, se työllistää yrittäjien lisäksi kahdeksan työntekijää ja lisäksi kausityöntekijöitä pelloille.

– Ilman investointeja maatalouselinkeinoon ei synny työpaikkoja, ja maaseutu voi näivettyä. Olette omaan tekemiseen uskovia suunnan näyttäjiä meille kaikille, saarijärveläinen kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.) sanoi.

Kivijärveläinen kansanedustaja Anne Kalmari (kesk.) toi terveiset johtamaltaan eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalta.

– Juuri teidänlaisia ihmisiä tarvitaan, että meillä huoltovarmuus säilyy, Kalmari sanoi.

Kehuihin yhtyi myös europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk.).

– Ei voi muuta sanoa kuin että hattu pois päästä tällaisen hankkeen ja yrittäjien edessä, Katainen totesi.

Kaakkois-Suomessa Miehikkälässä asuvat Seija ja Arto Kivelä poikkesivat HRV Farmilla ohikulkumatkallaan ja ihmettelivät 50 lehmän lypsykarusellia. He ovat maatalousyrittäjän työstään eläkkeellä, mutta heidän poikansa jatkaa lypsykarjatilaa.

– Mittakaava on täällä iso. Jo tämä lypsyasema on meidän navetan kokoinen. Tämä on varmaan se suunta, mihin mennään, Kivelät totesivat.

Navetta kiinnosti myös soinilaisia Anssi ja Saara Virtasta, joiden oma uusi 165 lehmän navetta on juuri valmistunut.

– Meidän navetasta tulee elanto yhdelle perheelle, täältä kolmelle, he vertasivat.

Vierailijoiden joukossa oli paljon muitakin kuin maatalousväkeä. Kalmarilaiset Sirkka-Liisa ja Kalevi Collin halusivat tutustua oman kylän suurhankkeeseen kuluttajan näkökulmasta.

– Isolta se näyttää. On hienoa, että tällaisia yrittäjiä löytyy. Navetta on tänne tervetullut, Collinit sanoivat.

Saarijärveläinen lihakarjatilallinen Jari Mustamäki osallistui tapahtumaan talkoolaisena.

– Hienot tilat täällä on. Pidetään peukkuja yrittäjille, hän sanoi.