Katso kuvat: Mielenosoittajat kiipesivät eduskuntatalon pylväisiin – päättäjiltä vaaditaan tekoja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi

Helsingissä eduskuntatalon edustalla on ilmastonmuutosta vastustava mielenosoitus. Osa mielenosoittajista on kiivennyt eduskuntatalon pylväisiin, joihin on myös ripustettu banderolli, joka vaatii ilmastotekoja nyt. Mielenosoittajat ovat myös levittäneet banderolleja eduskuntatalon portaille.

Mielenosoittajia on yhteensä noin 250, kertoo Helsingin poliisi Twitterissä. Ympäristöjärjestö Greenpeacen mukaan kyseessä on marssi, jolla vaaditaan päättäjiltä tekoja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

– Nyt on toimittava, jotta rajoitamme ilmastonmuutoksen 1,5 asteeseen, kertoo Greenpeace Twitterissä.

Poliisin mukaan käynnissä oleva mielenosoitus saattaa aiheuttaa liikennekatkoksia keskustassa. Poliisin mukaan sille on ilmoitettu Rautatientorilta lähtevästä mielenosoituksesta, mutta eduskuntataloa ei ole ilmoitettu määränpääksi.