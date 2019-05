Katso kuvat ja tallenne Jeesus-marssilta: Tämä on Ada Hänniselle vuoden kohokohtia – "Meitä kaikkia yhdistää Jeesus"

Kristillisten seurakuntien Jeesus-marssista on tullut viime vuosina Jyväskylän vapun näkyvin marssi. Niin kävi tänäkin vuonna.

Kuvaavaa on, että marssiletka ulottui usean korttelin alueelle. Osa marssijoista kulki jo Cygnaeuksenkatua ylöspäin, kun osa ei ollut lähtenyt liikkeelle Gummeruksenkadulta.

– On vaikea arvioida väkimäärää, mutta ihmisiä näyttäisi olevan enemmän kuin edellisenä vuonna. Keli on nyt selvästi parempi, Jyväskylän seurakunnan kirkkoherra Arto Viitala sanoi hetki ennen kulkueen liikkeelle lähtöä.

Jeesus-marssien juuret ovat 1990-luvun alun Englannissa. Jyväskylässä marssi järjestettiin 1990-luvulla neljä kertaa.

Viime vuosina tapahtuma on kokenut uuden kukoistuksen. Aloite Jyväskylän Jeesus-marssien järjestämiseksi tuli Viitalan mukaan niin sanotuilta "vapailta kristillisiltä suuntauksilta", ja evankelis-luterilaiset ja ortodoksit lähtivät innolla mukaan.

Kulkueen lisäksi Jeesus-marssiin kuului musiikkia, esirukouspalvelua, tarjoiluita sekä erilaista lasten ohjelmaa, kuten kasvomaalausta ja sumopainia.

– Tapahtuma on muotoutunut oman näköisekseen. Olennaista tässä on ollut se, että kaikki seurakunnat tekevät yhdessä. Nykyään tämä on laajin kristillisten seurakuntien yhteistyökuvioista, Viitala sanoi.

Palaute Jeesus-marssista on hänen mukaansa ollut pelkästään positiivista.

– Ihmiset tykkäävät, että on jotain järjestettyjä tapahtumaa.

Samaa mieltä oli marssille osallistunut Ada Hänninen, joka kuuluu Missio Church Jyväskylään.

– Tämä tapahtuma kuvaa yhteyttä Jeesukseen. Me eri kirkkokunnat pääsemme harvoin tekemään mitään yhdessä, vaikka meitä kaikkia yhdistää Jeesus, Hänninen sanoi.

Hänen mukaansa Jeesus-marssi on yksi vuoden kohokohdista, josta aletaan puhua seurakuntalaisten kesken hyvissä ajoin ennen vappua. Pelkästään hengellisesti Hännisen seurue ei aikonut vappua viettää, vaan marssin jälkeen vappu jatkui perinteisin menoin.

– Mennään tekemään munkkeja ja simaa!