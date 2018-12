Katso kuvat, nyt se saapui: Ruuhkia aiheuttanut juomarekka on nyt Jyväskylässä

Coca-Colan joulurekka kokoaa parhaillaan ihmisiä Keljoon. Jo puoli kahdentoista jälkeen paikalla odotti toistasataa ihmistä. Joulurekka on Keljon City-marketin pihassa klo 12–16.

Tiistaina joulurekan saapuminen ruuhkautti liikenteen useilla teillä Oulun eteläpuolella. Keljon City-marketin kauppias Jari Hakala sanoo, että Oulun kokemuksista on otettu oppia.

– Toisaalta Oulun tapahtuma ajoittui osittain yhteen työmatkaliikenteen kanssa, eikä meillä ole samaa ongelmaa Keljossa, Hakala muistuttaa.

– Tapahtuma kestää neljä tuntia, joten kaikilla halukkailla on varmasti mahdollisuus nähdä rekka. Muutenkin on hyvä muistaa, että maltti on valttia.

Coca-Cola Suomen viestintäpäällikkö Théa Natri sanoo, että Oulun ruuhkat tulivat heille yllätyksenä.

– Coca-Cola-rekka on kiertänyt maailmaa jo parikymmentä vuotta eikä tällaisia tilanteita ole tullut eteen, Natri sanoo.

– Onhan se outo juttu, jos tilaisuuksiimme olisi tulossa enemmän ihmisiä kuin pystymme ottamaan vastaan.

Keljon City-market ja Coca-Cola huolehtivat yhdessä liikenteenohjauksesta kaupan alueella. Rekan ympärillä tilanne pystytään pitämään hallinnassa jatkuvalla neuvonnalla.

Kauppakeskuksen sisääntuloväylät voivat osoittautua suuremmaksi ongelmaksi.

– Poliisi valvoo alueen liikennettä, mutta mikäli kauppakeskuksen sisääntuloväylillä tarvitaan liikenteenohjausta, on vastuu tapahtuman järjestäjillä, sanoo komisario Juha Mäntynen Sisä-Suomen poliisilaitoksesta.

– Paikalle tulevilta ihmisiltä edellytetään tarkkaavaisuutta ja normaalia valppautta. Muutenkin jokainen voi valita, kannattaako sinne jonon päähän ajaa.

Mäntynen muistuttaa, että poliisi sinänsä ei pysty sen paremmin estämään kuin purkamaankaan ruuhkaa.

– Resursseillamme emme pysty priorisoimaan tällaista tapahtumaa ykköseksi. Toimimme tilanteen mukaan, ja jos jossain tapahtuu jotain tärkeämpää tai vakavampaa, lähdemme sinne.