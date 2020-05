Katso lista – tällaisia helpotuksia yritykset voivat nyt koronakriisin takia saada

Monet yritykset ovat ajautuneet koronaviruksen takia ahdinkoon. STT kokosi yhteen, mitä helpotusta yritykset ovat tähän mennessä saaneet.

Business Finland

Business Finland myöntää suoria tukia. Rahoitus ei siis ole lainaa, joten sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Hallituksen yrityksille lupaamista suorista koronatuista 800 miljoonaa euroa ohjautuu Business Finlandin kautta.

Business Finlandin rahoitusta voivat saada Suomessa toimivat pienet ja keskisuuret yritykset, joilla on 6–250 työntekijää, ja midcap-yritykset, joiden liiketoiminta on kärsinyt koronavirustilanteesta. Rahoitus on kehittämisrahaa, eli se ei korvaa menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita.

Torstaina Business Finlandin kautta niin sanottua koronarahoitusta oli myönnetty noin 315 miljoonaa euroa. Rahoituspäätöksiä oli tehty 11 950 kappaletta ja rahoitettuja projekteja 9 061 kappaletta. Hakemuksia oli tullut 25 043.

Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitysrahoitusta, jota voi saada enintään 10 000 euroa sekä kehittämisrahoitusta, jota voi saada enintään 100 000 euroa.

ELY-keskukset

Myös ely-keskuksilta voi saada suoraa koronarahoitusta. Avustusta myönnetään tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin. Ely-keskukset suuntaavat rahaa yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä. Hallituksen suorista tuista ely-keskusten kautta ohjataan 400 miljoonaa euroa.

Torstai-iltapäivään mennessä ely-keskukset olivat myöntäneet yrityksille rahoitusta reilun 83 miljoonan euron edestä. Päätöksiä on tehty 9 317 kappaletta ja hakemuksia oli 23 066 kappaletta.

Tilanneanalyysin tekemiseen avustusta myönnetään enintään 10 000 ja kehittämistoimenpiteisiin voi saada enintään 100 000 euroa.

Finnvera

Valtion omistaman erityisrahoitusyhtiö Finveran takausvaltuuksia on nostettu koronatilanteen takia 12 miljardiin euroon. Tarkoituksena on, että yritykset hakevat lainaa pankista ja Finnvera takaa lainoja.

Uutta rahoitusta yrityksille Finnveran takaamana on myönnetty maaliskuun alusta tämän viikon keskiviikkoon mennessä noin 3 800 lainaan. Eniten Finnvera on tehnyt päätöksiä majoitus- ja ravitsemustoimialalle.

Yksinyrittäjät voivat saada suoraa tukea kunnilta

Yksinyrittäjille koronavirusepidemiasta aiheutuneiden häiriöiden lieventämiseen myönnetään avustusta kuntien kautta. Tätä rahaa on tarjolla 250 miljoonaa euroa, ja yksittäinen yrittäjä voi saada sitä 2 000 euron edestä.