Katso tästä pääsiäisyön jumalanpalvelus Keltinmäen kirkossa Jyväskylässä

Jyväskylän seurakunnan pääsiäisyön jumalanpalvelus tulee seurattavaksi lauantaina kello 23 seurakunnan Youtube-kanavalla sekä tässä jutussa.

Etukäteen tehdyssä tallenteessa palvelus alkaa kirkkotorilta, jossa seurakuntalaisille jaetaan tuohukset ja käsiohjelma. Kulkueena siirrytään pääsiäiskynttilän perässä hämärään kirkkosaliin. Palveluksen edetessä valo vähitellen lisääntyy kunnes lopulta evankeliumin luvun kohdalla kaikki kirkkosalin valot syttyvät.

– Pääsiäisyön jumalanpalveluksen aiheina ovat Vanhan testamentin pääsiäiskertomukset, kasteen muistaminen ja tapahtumat pääsiäisaamuna puutarhahaudalla. Jeesuksen hauta on tyhjä. Jumala on herättänyt Jeesuksen kuolleista ja murtanut näin haudan ja kuoleman kahleet. Me muistamme myös, että kasteessa olemme kuolleet ja nousseet ylös yhdessä Kristuksen kanssa, seurakunnan tiedotteessa todetaan.