Katso video: Jyväskylän Korpilahdelta kajahti Robbie Williamsille – Marjaana Kokki tempaisi ystävänsä kunniaksi ja sai liki 300 lasta laulamaan yhdessä

Kymmeniä miljoonia albumeja myynyt brittiläislähtöinen poplaulaja Robbie Williams saa jälleen ystävältään, korpilahtelaiselta ekokampaajalta Marjaana Kokilta, 39, lahjan.

Kokki ideoi vappuaatoksi Korpilahden koululle tempauksen, joka pisti liki 300-päisen koululaisjoukon laulamaan Williamsin superhitin Love my Life. Esitys videoitiin ja lähetetään Williamsin taustajoukoille.

Kerta ei ole ensimmäinen, kun Kokki ideoi jotain Williamsin hyväksi. Hän on nainen muun muassa kuuluisan tilkkutäkin takana. Kokki nimittäin ompeli pari vuotta sitten artistille tilkkutäkin, johon fanit ympäri maailman olivat lähettäneet palasia. Täkki luovutettiin Williamsille vuonna 2016.

Kokki kertoo ystävystyneensä Williamsin kanssa neljä vuotta sitten, jolloin hän liittyi artistin omalle chat-foorumille. Siellä Kokki pääsi juttelemaan tähden kanssa, ja tänä päivänä korpilahtelaisnainen voi hyvällä syyllä sanoa olevansa maailmantähden kanssa hyvä ystävä.

– Pikku hiljaa rakentui se meidän ystävyys. Olen päässyt tapaamaan hänet kasvokkain vain kerran, todella nopeasti, mutta yhteyttä pidetään lähes viikoittain, Kokki kertoo.

Tie tähän pisteeseen on ollut pitkä, mutta tunnepitoinen. Alkujaan artisti tuli tutuksi Kokille laulujensa kautta. Kaksikymmentä vuotta sitten Kokki koki miehen laulujen uivan suoraan hänen sydämeen ja niiden parissa nainen kasvoi.

Käänteentekevin albumi oli Kokin mukaan miehen vuonna 2005 julkaistu Intensive Care.

– Ensin tykästyin todella paljon hänen lauluihinsa ja niiden sanoihin. Nyt fanitan ehkä enemmän itse persoonaa. Hän on niin ihana ja sydämellinen ihminen. Hän on myös hieno isä ja aviomies. Vaikea kuvitella, että hän on iso maailmantähti. Hänellä kun on jalat maassa, Kokki kertoo.

Tempauksia ystävänsä iloksi Kokki tekee mielellään. Hän on ideoinut muun muassa sydäntempauksen miehen Tampereen-keikalle yhteistyössä Radio Novan kanssa. Korpilahden koulun vapputempaus oli tarkoitus olla positiivissävytteinen juttu, joka ilahduttaa ja jolla pyritään keräämään rahaa myös Unicefin hyväksi.

– Mun mielestä on ihaninta tässä tempausten järjestämisessä se, kun saat idean ja sitten siihen tuleekin ihmisiä mukaan. Se kerää positiivista innostusta mukaansa ja todella moni ihminen saa siitä iloa, nainen kertoo.

– Täällä koulullakin ovat treenanneet viikkoja tätä varten, se on tuonut oppilaille ja koko koululle paljon positiivista virettä.

Kokki kuuntelee toki muitakin artisteja ja niiden biisejä, mutta mikään muu ei ole saanut Kokin fanittamista Robbie-sfääreihin. Nainen kertookin olevansa fanittamisen vuoksi monta kokemusta ja ystävää rikkaampi. Myös naisen oma perhe on innostunut fanittamaan artistia.

– Ihan älyttömän ihania ihmisiä ympäri maailman olen tavannut. Melkein jokaisessa maassa, johon haluan vain mennä, löytyy yöpaikka. Tämä yhdistää ison määrän ihmisiä. Eikä tämä mikään olisi mahdollista ilman sosiaalista mediaa, Kokki kertoo.

Liki 300 lasta laulaa Robbie Williamsille