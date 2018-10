Katso video: Skeittiparkin rakentaminen on tarkkaa käsityötä – Huuhan perhepuiston skeittipaikka mullistuu remontissa täysin

Miesporukka on kumartuneena suuren betonimöhkäleen äärelle. Sen pintaa tasoitellaan tarkkaakin tarkemmin isoilla ja pienillä työkaluilla. Tamperelaisten Tuomo Ritakallion ja Herkko Yli-Paappalan Dunrigh Oy kiertää ympäri maata rakentamassa skeittipaikkoja.

Parhaillaan työn alla on Huuhan perhepuiston kupeessa olevan skeittiparkin kunnostus Äänekoskella. Paikalle tulee kokonaan uusia laitteita ja entisiä kunnostettuna.

– Aloitimme kolmisen viikkoa sitten ja parin viikon päästä pitäisi olla valmista. Skeittipuisto oli täällä aika kehno, koko paikka tulee mullistumaan. Voi sanoa, että Äänekoski saa vihdoin oikean skeittiparkin, Ritakallio arvioi.

Dunright Oy työllistää yrittäjien lisäksi työmailla neljästä viiteen miestä, kaikkia yhdistää skeittaus.

– Me ollaan Herkon kanssa tunnettu pitkään ja rullailtu kumpikin pikkupojista asti. Yhteisen yrityksen perustimme 15 vuotta sitten. Työllistymme skeittauksen parissa täysin. Skeittiparkkeja on rakennettu 6-7 vuoden ajan. Talvet suunnitellaan seuraavan kesän kohteita ja lisäksi meillä on alan välinebisnestä.

Skeittitausta auttaa rakentamisessa

Tuomo Ritakallio rullalautailee edelleen itsekin, mutta yrityksen pyörittäminen on vienyt aikaa harrastukselta.

Hän näkee, että skeittiparkkien rakentaminen olisi hankalaa ilman omaa skeittitaustaa.

– Kyllä lajiin täytyy olla itse perehtynyt, jotta jutut pystyy hahmottamaan oikealla tavalla. Täällä aloitettiin sillä, että pohjalle vedettiin ensin kokonaan uusi asfalttipinta, sillä ei olisi ollut järkeä rakentaa uutta skeittiparkkia vanhan ja huonon asfaltin päälle. Varsinaiset skeittipaikat valetaan paikallaan betonista, ei kunnollista oikein muuten saa.

Kovat tuulet ja sateenuhka ovat teettäneet skeittiparkin työmaalla ylimääräistä työtä.

– Tämä on todellista ulkoilmahommaa. Tältä kesältä skeittiparkkien rakentaminen päättyy tähän kohteeseen.

Lajin suosio kulkee aalloissa

Tuomo Ritakallio sanoo, että rullalautailun suosio kulkee aalloissa.

– Tällä hetkellä ei ole suurin buumi menossa, mutta laji on vakiintunut urheilulajina. Skeittiparkeilla on kuitenkin muitakin käyttäjiä kuin rullalautailijat. Potkulautailu eli scoottaus on valtavan suosittua. Ja voi parkkia käyttää myös bmx-pyöräilyyn ja temppurullaluisteluun.

Innokkaimmat äänekoskelaiset harrastajat ovat jo käyneet kyselemässä, koska uusi skeittiparkki valmistuu käyttöön.

– Jos ei tule aikaiset lumet, niin tänä syksynä ehtii vielä valmista skeittiparkkia kokeilemaan.

Katso yläpuolelta video skeittiparkin rakennuspuuhista.