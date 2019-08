Katsojat ovat taas langenneet väärennettyihin rallipasseihin

Jyväskylässä ja sen ympäristössä ajettava Neste Ralli on saanut myös rosvoväkeä liikkeelle. Järjestäjien edustajat ovat havainneet liikkeellä olevan väärennettyjä rallipasseja. Ilmiö ei yllätä rallin mediapalveluissa työskentelevää lehdistöpäällikkö Suvi Nisulaa.

– Lippu- ja passiväärennöksiä on ilmestynyt viime vuosina useampiin tapahtumiin. Niiden tekijät kauppaavat niitä Facebookissa ja muissa sosiaalisissa medioissa. Rallissa niitä oli liikkeellä jonkin verran esimerkiksi viime vuonna, ja nyt niitä on havaittu myös tänä vuonna. Käsittääkseni ongelma ei meillä kuitenkaan ole laaja, sanoo Nisula.

Väärennetyt passit ovat tapahtumalle tuttuja itse asiassa jo usealta vuodelta. Venäläis-suomalainen liiga kärähti väärentämisestä pari vuotta sitten. Kilpailunjohtaja Kai Tarkiaisen mukaan väärennöksiä on ollut kaupan jo useita vuosia.

– Tuo liiga on jo saanut tuomiot. Riskin voi välttää helposti ostamalla rallipassin Neste asemilta tai Hotel Alexandran lippupisteestä. Niissä kaupataan vain aitoa tavaraa. Muualta passia ostaessa on aina riski ja epäilyn pitäisi herätä heti, kun hinta on meidän hintoja halvempi, sanoo Tarkiainen.

Tarkiaisen mukaan erittäin aidon näköisten väärennösten teko on helpottunut nykyisen teknologian myötä.

– Meillä on liikkeellä passintarkastusryhmiä, ja aidoissa passeissa on tunnisteita, joita ei ilman elektronisia laitteita havaitse. Näin tunnistamme helposti aidot passit. Tietenkään emme ehdi tarkistamaan kaikkia passeja, toteaa Tarkiainen.