Kattava selvitys paljastaa: Tätä suomalaiset tekevät istuessaan työaikana vessassa

Suomalaiset ostavat verkossa aiempaa enemmän työajalla, ilmenee maksupalveluyritys Klarnan selvityksestä.

Klarna tukeutui selvityksessään ostosindeksiin. Se kertoo, shoppailevatko ihmiset eri puolella Suomea verkossa enemmän vai vähemmän kuin keskimääräinen suomalainen.

Kuten aiemminkin, sunnuntai on edelleen ylivoimaisesti suosituin päivä verkko-ostoksille. Samalla verkko-ostoksia tehdään entistä enemmän pitkin viikkoa, ja erot päivien välillä ovat alkaneet tasaantua.

Verkko-ostosten prosenttiosuus on kasvanut kello 7–18, muina aikoina osuus on vähentynyt. Eniten ostosten osuus on lisääntynyt kello 14–15.

Klarnan aiemman tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista (46 pros.) tekee vähintään kerran vuodessa verkko-ostoksia työajalla.

Lisäksi joka kymmenes 18–35-vuotias on ostanut verkosta istuessaan vessassa työajalla.

– Suomalaiset näyttävät siis tekevän ostoksia aiempaa enemmän päivisin nyt, kun töitä tehdään etänä. Monien suomalaisten arjen aikataulut ovat myös muuttuneet lomautusten vuoksi, Klarnan markkinointijohtaja Suomessa Jannica Nyman toteaa.