Kattolasi romahti junan päälle Helsingin rautatieasemalla

Kattolasi putosi junan päälle Helsingin päärautatieasemalla sunnuntaina iltapäivällä puoli kolmen jälkeen. Lasi putosi R-junan päälle raiteella 8, ja osa lasista pirstoutui laiturille.

VR :n viestintäpäällikkö Taina Kuitunen kertoi sunnuntaina STT:lle, ettei kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Junakaan ei vahingoittunut, eikä tapahtunut aiheuttanut häiriötä liikenteelle.

Rautatieaseman laiturialueet ja kattorakennelmat kuuluvat Väyläviraston vastuulle.

Kunnossapitoaluepäällikkö Eero Liehu Väylävirastolta kertoi STT:lle, ettei katosta löytynyt sunnuntaina tehdyssä asiantuntija-arviossa rakenteellista vikaa. Liehun mukaan äkillistä romahtelevien kattolasien vaaraa ei ole.

Hänen mukaansa tapaus on hyvin erikoinen, koska pudonnut lasilevy on keskellä kattoa. Hän sanoo, että kattoa tarkkaillaan lähipäivinä ja -viikkoina tavallista enemmän.

– Tämä on aika mysteeri. Ei sinne ole oikein mikään voinut tippua, eikä rakenne ole voinut vaurioitua.

Katto tarkistetaan säännöllisesti

Joulukuussa 2017 Helsingin päärautatieaseman raiteet 11 ja 12 suljettiin lasikatoksen romahtamisvaaran takia. Tuolloin aseman rännien korjaustöiden aikana huomattiin, että osa lasikaton kiinnikkeistä oli irronnut. Kiinnikkeet saatiin korjatuiksi samana päivänä kuin ongelma havaittiin. Liehun mukaan kyse oli varotoimesta.

Sen sijaan kattolasien putoaminen on Liehun mukaan harvinaista. Hän muistaa, että aiemmin rautatieasemien kattojen lasirakennelmia on särkynyt, mutta ne on saatu pudotettua hallitusti alas.

Liehu selittää, että päärautatieaseman lasikatto on täysin oma rakennelmansa, eikä se ota kuormaa ympäröivästä asemarakennuksesta. Hänen tietojensa mukaan katon kunto tarkistetaan ainakin kerran vuodessa.