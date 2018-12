Kauko Tuupainen, 78, jälleen perussuomalaisten ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin

Keski-Suomen Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaiden joukkoon nimettiin lauantaina ex-kansanedustaja Kauko Tuupainen, 78, Jyväskylästä.

Tuupainen valittiin eduskuntaan vuonna 2011 ja seuraavista vaaleista hän jättäytyi pois. Päätös lähteä jälleen ehdolle eduskuntaan kypsyi viime keväästä saakka.

– On tullut niin monelta taholta pyyntöjä asettua ehdokkaaksi. Täytyy lähteä mukaan varmistamaan puolueen menestys, kommentoi Tuupainen.

Tuupainen kertoo ­keskeisiksi teemoikseen Suomen ja EU:n talouden sekä tilintarkastuksen. Ammattiuransa taloushallinnon ja tilintarkastuksen parissa tehnyt Tuupainen toimi kansanedustaja-­aikanaan muun muassa eduskunnan, Kansaneläkelaitoksen, Suomen Pankin ja Sitran tilintarkastajana. Myös eläkeläisten asiat ja ilmastokysymykset Tuupainen nimeää keskeisiksi teemoikseen.

Perussuomalaisten Keski-­Suomen piirihallitus ja viime kevään kevätkokous on nimennyt tähän mennessä 13 ehdokasta, eli täydelle listalle mahtuu vielä yksi ehdokas. Vaalipäällikkö Pekka Kataja kertoo, että viimeinen paikka on korvamerkitty Toimi Kankaanniemelle, joka ei ole vielä ilmoittanut päätöstään. Ehdokaslistat on jätettävä maaliskuun ensimmäisenä päivänä, mutta piirihallitus ei aio lykätä viimeisen ehdokkaan nimeämistä yli tammikuun puolenvälin.

– Toivossa on hyvä elää, mutta tarvittaessa nimeämme viimeiselle paikalle jonkun toisen jyväskyläläisen.

Periaatteena on ollut, että ehdokkaista kahdeksan on ­maakunnasta, kuusi Jyväskylästä. Tarjolla on kaupunginvaltuutettu Teemu Torssonen, mutta piirikokous ei hyväksynyt häntä ehdokkaaksi viime keväänä.

Tuupaista Kataja pitää erittäin hyvänä ehdokkaana, joka vahvistaa puolueen viestintää eläkeikäisten suuntaan.

– Ikä ei myöskään ole mikään rasite, koska Kauko on terve ja täynnä energiaa. Valittiinhan Paasikivikin ensimmäiselle presidenttikaudelleen 77-vuotiaana, muistuttaa Kataja.

Nimetyt ehdokkaat Keski-Suomessa ovat Teuvo Hakkarainen Viitasaarelta, Tapani Mäki Jyväskylästä, Kauko Isomäki Jyväskylästä, Harri Oksanen Keuruulta, Jouni Kotiaho Jämsästä, Kari Pajunen Muuramesta, Marke Tuominen Äänekoskelta, Saku Kaistinen Joutsasta, Kaisa Garedew Jyväskylästä, Jamaica Hakkarainen Jyväskylästä, Satu K. Koskinen Karstulasta, Jani Oksanen Laukaasta sekä Kauko Tuupainen Jyväskylästä.