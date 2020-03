Kauppakeskus Hertsi avajaiskohusta: Kuvissa näkynyt ihmisjoukko odotti ämpäreitä, joiden jakaminen oli peruttu koronaviruksen takia

Helsingin Herttoniemessä sijaitsevan Hertsi-kauppakeskuksen avajaisista nousi torstaina kohu, kun sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa julkaistiin kuvia ihmisjoukosta odottamassa ovien avaamista. Monet ihmettelivät sekä ihmisten että kauppakeskuksen toimintaa nyt, kun joukkokokoontumiset on koronaviruksen takia kielletty ja muihin ihmisiin on kehotettu pitämään etäisyyttä.

Hertsin kauppakeskuspäällikkö Hanna Feodorov pahoittelee tapahtunutta mutta korostaa, että ruuhkaa syntyi vain hetkeksi yhden sisäänkäynnin kohdalle.

– Vähän haastava hetki koettiin juuri ennen ovien avaamista, kun monilla asiakkailla oli tieto, että Tokmanni jakaa yllätysämpäreitä tietyltä ovelta. Ämpärien jako oli peruutettu ja siitä oli ilmoitettu hyvissä ajoin, mutta tieto ei tietenkään ollut tavoittanut kaikkia asiakkaita. Juuri ennen ovien avaamista ihmiset olivat siinä vähän pakkautuneet yhteen. Muuten sain asiakaspalautteitakin siitä, että ihmiset olivat pitäneet etäisyyttä ja pysyneet rauhallisina, Feodorov kertoo.

"Näyttäähän se pahalta"

Feodoroville somereaktiot eivät sinänsä tulleet yllätyksenä.

– Kyllähän olemme tilanteen ja sen vakavuuden koko ajan ymmärtäneet. Tietyllä tavalla uskoimme siihen, että tänne ei tule mitään valtavaa massaryntäystä, kuten ei tullutkaan. Yllätysämpärit varmasti enimmäkseen aiheuttivat ryntäyksen, koska sellaista ei näkynyt muilla ovilla ja siellä, missä itse olin. Ilmeisesti kuvat on räpsäisty juuri siinä kohtaa, kun ovia oltiin avaamassa. Ymmärrän, että näyttäähän se pahalta, kun vaikuttaa, että ihmiset siinä kokoontuvat.

Muuten päivä sujui hänen mukaansa rauhallisesti.

– Meillä ei ole tarkkaa tietoa päivän kävijämääristä, mutta voidaan sanoa, että meininki on ollut aika rauhallinen ja aivan toisenlainen verrattuna tavallisiin kauppakeskuksen avajaisiin.

Avajaistarjouksia paheksuttiin

Feodorovin mukaan kauppakeskuksen avaamisen lykkäämistä oli harkittu. Keskus päätettiin kuitenkin avata, koska muutkin kauppakeskukset Suomessa saavat edelleen olla auki.

– Kävimme keskusteluja avajaisten lykkäämisestä ja koko ajan seurasimme tilannetta ja viranomaisten ohjeita. Emme olleet yhteydessä viranomaisiin tai viranomaiset meihin avajaisiin liittyen, enemmänkin kyseessä oli keskuksen omistajien päätös. Koko ajan lähdettiin siitä, että niin kauan kuin kauppakeskukset Suomessa ovat auki, Hertsi voidaan avata.

Torstaina monet paheksuivat myös sitä, että kauppakeskus houkutteli ihmisiä paikalle avajaistarjouksilla. Feodorovin mukaan tarjoukset olivat avajaislehdessä, joka ehdittiin jakaa koteihin ennen kuin hallituksen määräämät poikkeustoimet tulivat voimaan.

– Kuluttajansuojalaki suojaa ihmisiä niin, että jos tarjouksista on ilmoitettu lehdessä, ne on pidettävä voimassa, hän perustelee.

STT tiedusteli asiasta Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (KKV), josta lausuttiin, että koska tilanne oli muuttunut radikaalisti tarjouslehtien lähettämisen jälkeen, tarjousten peruminen olisi "varmaankin ollut hyväksyttävää". Feodorovin mukaan KKV:n näkemys ei ollut heillä tiedossa.

Kaikki avajaistapahtumat peruttu

Vaikka korona ei lykännyt Hertsin avaamista, sen takia kaikki avajaispäiviin liittyvät tapahtumat on peruttu.

– Haluamme kaikin tavoin estää isojen ihmismäärien kokoontumiset. Meillä oli avajaispäiville varattu muun muassa paljon esiintyjiä ja lapsille iso lastenmaailma, jotka kaikki peruttiin. Katsomme, että olemme tehneet kaiken, mitä olemme pystyneet tekemään, Feodorov sanoo.

Hänen mukaansa Hertsissä on varauduttu hyvin koronariskiin.

– Keskuksen järjestyksenvalvojat voivat mennä ohjeistamaan ihmisiä ja suosittelemaan hajaantumista, mutta muutenhan ihmisjoukkojen hajauttaminen on viranomaisten kontolla. Hisseissä ja käytävillä on paljon tiedotteita, joissa korostamme muun muassa, ettei keskukseen pidä tulla sairaana ja käsiä pitää pestä. Meillä on käsidesiä tarjolla ja siivousta on tehostettu reilusti. Pintoja pyyhitään todella tehokkailla aineilla, jotka pitävät pöpöt kurissa pidemmän aikaa, hän luettelee.

Feodorov korostaa, että ihmisten pitää kuitenkin päästä kauppaan, kun kaupat kerran ovat auki.

– Suosittelemme ihmisiä käyttämään noutopisteitä ja mukaan ottamista. Ihmiset tekevät lopulta itse päätökset siitä, miten haluavat toimia.