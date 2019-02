Kauppakeskus evakuoitu Helsingin Ruoholahdessa – hisseissä jumissa olleet saatu turvaan

Helsingin Ruoholahdessa sijaitseva kauppakeskus Ruoholahti on evakuoitu palohälytyksen takia. Kauppakeskuksen tiloissa sijaitsevat kauppojen lisäksi muun muassa liikuntakeskus Motivus, Hoplop ja STT:n toimitus.

Päivystävän palomestarin mukaan kauppakeskuksessa on palanut sähkökaapeleita kellarikerroksessa. Palo on aiheuttanut rakennukseen laajan sähkökatkon, ja ihmisiä jäi jumiin rakennuksen hisseihin. Kello 18.30 aikaan päivystävä palomestari kertoi, että kolmeen hissiin jumin jääneet ihmiset oli saatu turvaan. Itse palo on sammutettu. Sähkölaitos on paikalla tutkimassa vaurioita.

Sähköverkkoyhtiö Helenin viestinnästä kerrotaan, että sähkövikakartan mukaan häiriö olisi ohitse mutta yhtiö edelleen selvittää tilannetta. Ruoholahden ostoskeskusella paikalla olevan STT:n toimittajan mukaan sähköt ostoskeskuksessa olivat edelleen poikki kello kuuden aikoihin illalla.

Kauppakeskuksen ympäristössä on liikenteessä erityisjärjestelyjä. Poliisi ohjaa liikennettä alueella.