Kauppaketju järjesti oman vaalitilaisuuden Jyväskylässä: Ruoan hinta, verotus, kilpailu ja kotimaisuus nousivat keskustelun teemoiksi

Erilaisten vaalitilaisuuksien kirjoon on liittynyt myös kauppaketju Lidl, joka järjesti kansanedustajaehdokkaille ja äänestäjille tarkoitetun tilaisuuden Jyväskylän keskustassa kauppakeskus Forumissa. Pullakahvitarjoilun lisäksi Lidl marssitti tiistai-iltapäivällä yleisön ja ehdokkaiden eteen asiantuntijaraadin, jossa mukana oli myös Lidl Suomen toimitusjohtaja Lauri Sipponen.

Keskustelun aiheena oli tietysti suomalainen päivittäistavarakauppa ja sen tulevaisuuden näkymät. Ruoan hinta, verotus, kilpailu ja kotimaisuus nousivat puolitoistatuntisen tilaisuuden teemoiksi.

Lidl on Suomen kolmanneksi suurin päivittäistavaraketju, joka on 2000-luvulla kasvanut 10 myymälästä nykyiseen 180 kymmeneen myymälään. Sen osuus päivittäistavarakaupasta on 9,3 prosenttia, kun kaksi suurinta eli S-ryhmä (45,9 prosenttia) ja K-ryhmä (35,8) hallitsevat kenttää edelleen. Lidlin tavoite on kasvaa edelleen noin kymmenen myymälän vuosivauhdilla.

Sipponen nosti esille päivittäistavarakaupan kulukuorman, jossa verotus, työvoimakustannukset ja yleinen kustannustaso laittavat koko ruokaketjun osat ahtaalle alkaen tuottajista elintarviketeollisuuteen ja kauppiaisiin.

– Kulukuorma on suhteessa muihin eurooppalaisiin maihin järjettömän iso tässä maassa. Kaupan katteet jäävät muutamaan prosenttiin.

Ainakaan lisää verotusta ja säätelyä ei siis kaivata tulevalla hallituskaudella. Sen sijaan esimerkiksi alkoholimyynnin vapauttamista pitäisi Sipposen mielestä jatkaa ja sallia viinien myynti päivittäistavarakaupoissa.

Keskusteluun osallistui myös kansanedustajaehdokkaita. Ehdokas Jani Kokon (sd.) mielestä alkoholi on edelleen turhan iso tabu, jonka purkamista edistäisi viinin myynnin siirtäminen ruoan yhteyteen. Ehdokas Eila Tiainen (vas.) huomautti, että alkoholin aiheuttamien haittojen hoitoon kuluu vuosittain 1,3 miljardia euroa, minkä vuoksi muun muassa hän kannattaa edelleen Alkon monopolia.

Tilaisuuden osallistujat saivat ilmaista kantansa mobiiliäänestyksessä, jossa 70 prosenttia vastaajista kannatti alkoholin vapauttamistyön jatkamista Suomessa.

– Häntä heiluttaa koiraa, jos mennään sen kymmenen prosentin ehdoilla, jotka käyttävät puolet koko suomalaisten kulutuksesta, huomautti Sipponen.

Ehdokas Tapani Mäki (ps.) muistutti, että alkoholikultturissa on kyse myös kulttuurieroista, jotka näkyvät katukuvassa, vaikka tilastolliset erot eivät olisi suuria.

– Kun viettää pari päivää Helsingissä, näkee kaduilla todella paljon juoppoja. Mutta jos viettää viikon Pariisissa, ei näy yhtään juoppoa.

Saksalainen Lidl korostaa Suomessa elintarvikkeidensa korkeaa kotimaisuusastetta, joka on myös kuluttajille tärkeä arvo. Yleisön mobiiliäänestyksessä 71 prosenttia vastaajista ilmoitti suosivansa kotimaista ruokaa. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun professori Outi Uusitalo ei silti luottaisi mielipidemittauksiin.

– Moni kyllä ilmoittaa suosivansa kotimaista, mutta hinta lopulta ratkaisee.

Kuluttajan tietoisuuteen vaikuttaminen on silti säätelyä toivottavampi tie. Ehdokas Johanna Karjula (kesk.) mielestä tuontielintarvikkeiden hiilijalanjälki pitäisi saada paremmin näkyviin, jotta läheltä tuotavan kotimaisen tuotannon arvostus paranisi.