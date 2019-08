Kaupunginhallitus edellyttää yhdyskuntatoimelta jaksamista Jämsässä – Mahdoton tehtävä, sanoo tekninen johtaja

Yhdyskuntatoimi on ongelmissa Jämsässä. Lukuisten irtisanoutumisten myötä henkilökuntaa on niin vähän, ettei edes kiireellisiä töitä saada hoidettua. Katuremontit viivästyvät ja kunnossapitotöistä jää tekemättä. Kaupunginhallitus käsitteli tilannetta kokouksessaan maanantaina.

Hallitus hyväksyi teknisen lautakunnan selvityksen tilanteesta. Samalla se kuitenkin edellyttää, että toimialajohtaja ja esimiehet järjestävät työt niin, ettei henkilöstön työkuorma muodostu liian suureksi.

Tekninen johtaja Tarja Kuisma sanoo, että tehtävä on mahdoton, ellei uusi työntekijöitä palkata.

– Meillä on liian vähän porukkaa, tarvitsemme ihmisiä avaintehtäviin. Nyt tilanne on se, että yksi ihminen saattaa tehdä kolmen ihmisen töitä. Kuorma on aivan liian suuri.

Teknisen toimen irtisanoutumiset ovat herättäneet Jämsässä huolta jo pitkään. Tarkastuslautakunta pyysi tekniseltä lautakunnalta lausuntoa tilanteesta. Asia etenee valtuuston käsittelyyn.

Kuisma laatii parhaillaan selvitystä siitä, millainen voisi olla se vähimmäishenkilöstö, joilla toimiala voisi tulla toimeen.

Jämsässä on parhaillaan käynnissä säästöohjelma ja tyhjäksi jääviin tehtäviin annetaan täyttölupia vain poikkeustapauksissa. Mutta miten käy teknisen toimen säästöjen?

– Ei tämä ainakaan kaikkea säästä. Tunnit paukkuvat meillä jotka olemme töissä ja siten ylityökorvauksia maksettavaksi. Lisäksi olemme joutuneet ostamaan ulkopuolelta valvontatyötä.

Keskuskadun uudistustyö saadaan valmiiksi aikataulussa, mutta esimerkiksi Mulikontien remontti viivästyy.