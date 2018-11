Kaupunginvaltuusto päättää, jättääkö Äänekoski työministerille vetoomuksen aktiivimallista luopumisesta

Äänekosken kaupunginvaltuusto päättää maanantaisessa kokouk­sessaan vetoaako kaupunki työministeriöön aktiivimallista luopumiseksi.

Huhtikuussa jätetty valtuusto­aloite on muuttunut yksimielisen palautuksen yhteydessä. Alunperin kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Sirpa Martins (vas.) 29 allekirjoittajan kanssa esitti, että kaupunki turvaisi aktiivimallin ehtojen täyttävän työllistämis- ja koulutustoiminnan äänekoskelaisille työnhakijoille, jos toimintaa ei olisi muuten riittävästi tarjolla.

– Päätimme viime kuussa yksimielisesti asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun, jotta saisimme kustannuslaskelmat kaupungin tuottamalle aktivoinnille. Virkamiesselvityksen mukaan kustannuksia kertyisi 720 000 euroa. En kiistä sinänsä laskelmaa, mutta siinä on mukana yhdenvertaisuusperiaatteella ihmisiä, joita aktiivimalli ei itsessään kosketa. Oman näkemykseni mukaan hintalappu olisi alhaisempi. Äänekoskella tehdään monella tavoin hyvää työvoimapolitiikkaa ja meillä olisi rakenteet valmiina asian järjestämiseen, siis aktiivityöjakson tarjoamiseen, toteaa Martins.

Vs. työllisyyspäällikkö Riikka Hytösen valmistelemassa arviossa Äänekosken työttömistä 500 henkilölle tarjotaan kaupungilta palkkatyötä 18 tuntia per 65 päivän tarkastelujakso. Martins toimii työnohjaajana Suolahden työttömät ry:ssä.

– Aktiivimalli on jo osoittautunut enemmän työnhakijoiden elämää vaikeuttavaksi ja heidän tulojaan leikkaavaksi kuin aidosti työllisyyttä lisääväksi toimenpiteeksi työmarkkinoilla. Äänekoskella yli puolella työnhakijoista on mallin takia työttömyysetuisuus pudonnut viitisen prosenttia. Toiseksi siitä on tullut karenssiautomaatti eli sen takia ihmisiä jää kokonaan vaille toimeentuloa. Tiedän sellaisia tapauksia Äänekoskella useita, sanoo Martins.

Kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina Martins teki Seppo Ruotsalaisen (sd.) kannattamana uuden päätösehdotuksen. Sen mukaan Äänekosken kaupunki pyytää työministeriö­tä luopumaan aktiivimallista. Äänestyspäätös syntyi äänin 5–4.

– Hyvä kun asia etenee nyt valtuustoon. Minun mielestäni on tärkeää pitää asia keskustelussa, sillä aktiivimalli on ainoastaan huonontanut työnhakijoiden tilannetta Suomessa. Äänekosken vetoomus ei olisi alueellinen, vaan koskisi koko Suomea, sanoo Martins.

Työministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeriössä ei vastaavaa kunnan vetoomusta ainakaan äkkiseltään muistettu otetun vastaan. Työministerin erityisavustaja Juha Halttunen kertoo, että erityisesti yhdistyksiltä tulee moniin asioihin liittyviä vetoomuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä neuvotteleva virkamies Marjaana Maisonlahti ei ollut myöskään kuullut vastaavasta kunnan vetoomuksesta.

Martins itse muistelee, että Äänekoski kaupunkina olisi aiemminkin vetoomuksella kiinnittänyt huomiota työmarkkinoilla epäkohdaksi koettuun toimintaan.

– Olin sitä itse laatimassa, ja se taisi liittyä Kelan myöntämiin etuuksiin, muisteli Martins.