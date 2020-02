Kaupunki asetti sortumavaarassa olevan tamperelaistalon käyttökieltoon

Tampereella sortumavaarassa oleva kaksikerroksinen asuintalo Tuurnankadulla Kaarelassa Vaakkolammin rannalla on asetettu tilapäiseen käyttökieltoon.

– Tilapäinen käyttökielto on toistaiseksi voimassa, kun asiaa selvitetään tarkemmin. Kaikki siellä asuneet perheet ovat joutuneet evakkoon, Tampereen kaupungin tarkastusinsinööri Timo Laitinen rakennusvalvonnasta kertoo STT:lle.

Maa talon juuressa sortui maanantain ja sunnuntain välisenä yönä. Rakennusvalvonta kävi tarkistamassa tilannetta paikan päällä tänään aamupäivällä. Sortumavaara ei Laitisen mukaan ole välitön.

– Mutta eihän sen penkankaan pitänyt sortua siinä. Se on lähinnä varotoimenpide, jos nyt tulee joku kolmas asia mitä ei ole huomioitu. Ei voida leikkiä ihmisillä, hän sanoo.

Muita taloja ei vaarassa

Taloyhtiö pisti Laitisen mukaan hallituksen päätöksellä talossa asuneet neljä perhettä evakkoon jo eilen. Hänen mukaansa muita lähirakennuksia ei ole vaarassa. Kaikki rannassa olevat talot olisi kuitenkin hänen mielestä syytä kiertää läpi.

Vaakkolammin puoli, jossa maa sortui, on kaupungin omistuksessa.

Sortuman syystä ei vielä ole tarkempaa tietoa. Laitinen arvelee, että runsaat vesisateet saattavat olla tapahtuneen taustalla. Maa, johon talon tukipaalut on lyöty, on löyhää.

– Todennäköisesti paino on lisääntynyt, kun vettä on satanut, pohja on pettänyt ja se on lähtenyt vajoamaan. En ole törmännyt tällaiseen tällä suunnalla tällaisessa mittakaavassa. Kyllä maita on pudonnut aina jonkun verran, mutta ei näin paljon, hän sanoo.