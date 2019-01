Kaupunki sulki osan Jyväskylän hiihtoladuista: jäiset kuusenlatvat eivät kestä tykkylumen alla

Jyväskylän kaupunki on sulkenut osan ylläpitämistään hiihtoladuista, koska tykkylumen alla taipuvat kuuset latujen varsilla aiheuttavat monessa paikassa turvallisuusriskin. Kuuset eivät kestä raskasta lumikuormaa ja katkeavat sen painosta.

Kaikki Ladun majan hiihtoreitit on suljettu, eikä niitä toistaiseksi ylläpidetä. Palokan Touruvuoren ja Tikkakosken Kaposenmäen reitit on suljettu osittain. Myös Jyväskylän Ladun ylläpitämien viiden, kymmenen ja kahdenkymmenen kilometrin mittaisten metsälatujen kunnossapito on toistaiseksi tauolla tykkylumitilanteen vuoksi. Metsäladut sijaitsevat Ladun majan ympäristössä.

– Ladut ovat tällä hetkellä turvallisuusriski sekä tekijöille että hiihtäjille, Jyväskylän Ladun puheenjohtaja Hessu Parviainen kertoo.

– Aamulla latumiehet soittelivat, etteivät uskalla lähteä tekemään latuja, kun puita oli kaatunut niin paljon. Asiasta keskusteltiin myös pelastuslaitoksen kanssa, ja todettiin, että ladut on viisainta sulkea, hiihtolatujen liikuntapaikkavastaava Kari Häkkinen toteaa.

Kuntalaisia kehotetaan varovaisuuteen myös muilla kuin edellä mainituilla hiihtoreiteillä. Lunta on satanut Jyväskylän seudulla paljon, ja vaaratilanteita voi aiheutua missä tahansa.

Tilanne jatkuu ainakin keskiviikon 30.1. ajan tai niin kauan, kun puut on raivattu pois laduilta. Tilannetta seurataan päivä kerrallaan ja asiasta tiedotetaan latuinfossa.

Myös Keski-Suomen pelastuslaitokselta kehotetaan metsässä liikkujia erityiseen varovaisuuteen alueilla, joissa puihin on kertynyt tykkylunta. Katkenneet ja taipuneet puut ovat katkoneet paikoitelleen myös sähköjä Keski-Suomessa. Tykkylumitilanteen ei uskota helpottuvan ihan lähiaikoina.

Pelastuslaitos neuvoo kuntalaisia soittamaan 112, jos puiden kaatumisesta aiheutuu välitöntä vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Jos puu taas on kaatunut sähkölinjan päälle, niitä ei saa mennä itse poistamaan sähköiskuvaaran takia, vaan asiasta tulee ilmoittaa oman alueen energiayhtiöön. Mikäli puu on kaatuessaan katkaissut sähköjohdot ja ne roikkuvat maassa, vaara-alue on vähintään 20 metriä.