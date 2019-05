Kaupunkikeskustojen elinvoima heikkeni – kivijalkakauppaa haastavat netti ja ostoskeskukset

Suomalaisissa kaupunkikeskustoissa on vuoden aikana tapahtunut hiipumista, ilmenee Elävät Kaupunkikeskustat -yhdistyksen uudesta elinvoimamittauksesta. Keskustojen elinvoima on heikentynyt keskimäärin lähes kahdeksan prosenttia yhden vuoden aikana.

Tuloksen arvioidaan heijastavan kaupan yhä jatkuvaa rakennemuutosta, jota muovaavat verkkokaupan lisääntyminen ja keskustojen ulkopuoliset kauppakeskukset.

Mittauksessa keskusta on sitä elinvoimaisempi, mitä enemmän siellä on lauantaina auki olevia liikkeitä ja mitä vähemmän liiketiloja on tyhjillään. Tuloksia suhteutetaan kaupungin asukaslukuun. Laskennassa oli mukana 39 kaupunkia ja seurantatietoja kerättiin 31 kaupungista.

– Tilanne on siinä mielessä uusi ja erikoinen, että lähes kaikilla keskustoilla elinvoima näyttää laskeneen. Kunnollista kasvua ei ole missään, mutta joillakin pysyy nenä pinnan yläpuolella, kertoo mittauksia tehnyt elinvoima-asiantuntija Martti Wilhelms.

Tulosten valossa varsinkin kaupat vähenevät keskustoissa ja tilalle tulee vain arkisin toimivia yrityksiä ja toimistoja. Liiketiloja on myös tyhjentynyt. Sen sijaan ravintolat ovat pitäneet pintansa.

Muutama keskusta täpärästi plussalle

Eniten pudotusta tuli Kemissä, jossa elinvoimaluku tippui 27 prosenttia. Runsaan 20 prosentin pudotuksen kokivat Tornio-Haaparanta ja Pori. Seuraavina putoajien listalla tulivat muun muassa Savonlinna, Kokkola, Riihimäki, Mikkeli ja Tampere.

Vain muutama keskusta ylsi täpärästi plussalle. Näihin kuuluivat Loimaa, Tikkurila ja Rovaniemi, jonka keskustaa vilkastutti kansainvälinen matkailu.

Wilhelms arvioi, että verkkokauppa syö kivijalkaliikkeiden kannattavuutta. Lisäksi moni suuntaa ostoksille kauemmas kauppakeskuksiin.

Kaupan liiton selvityksen mukaan marketit lisäävät suosiotaan myös vaatteiden myyjinä. Tänä vuonna kolmasosa kuluttajista käy vaate- ja kenkäostoksilla Prismassa ja neljäsosa Tokmannissa ja K-Citymarketissa.

– Keskustoissa kuitenkin käydään viihtymässä palveluiden ääressä. Pitää muistaa, että niistä löytyy paljon kaupallisia palveluita, esimerkiksi parturi-kampaamoita ja kauneushoitoloita, Wilhelms sanoo.

Elävät Kaupunkikeskustat -yhdistyksen toiminnanjohtajan Pokko Lemminkäisen mukaan jatkossa tarvitaan vahvaa kaupunkipolitiikkaa jo senkin takia, että elinvoimaiset ja tiiviit keskustat hidastavat ilmastonmuutosta vähentäessään autoriippuvuutta.