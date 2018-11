Kaupunkilaisten palaute poiki muutoksia Suuruspäähän: Yksi talo vähemmän, korkeat rakennuksen toiseen osaan

Jyväskylän Suuruspään asemakaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavaluonnos tuotti kritiikkiä muun muassa liian suuresta rakennusoikeudesta verrattuna Suuruspään niemen muihin tontteihin sekä liikenneturvallisuuden heikkenemisestä kun liikenne lisääntyy kapeilla teillä.

Palautteen perusteella koko rakentamista on siirretty muutama metri etelämmäksi, yksi pistetalo on poistettu ja korkeampi rakentaminen on sijoitettu tontin läntiseen osaan. Liikenteestä kaavoittaja toteaa, että henkilöautoliikenteen määrä pysyy kohtuullisena ja nykyinen verkosto kestää sen.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Suuruspään niemeen uusi asuinkerrostalojen kortteli, kun Ensi- ja turvakoti siirtyy uusiin tiloihinsa Kuokkalaan. Väestömääräarvio alueen rakentuessa kokonaan on noin 280 henkilöä.

Alueelle tavoitellaan vahvaa identiteettiä ja kaupunkikuvallisesti näyttävää, Kuokkalan ja Lutakon rantasilueteista poikkeavaa asuinrakentamista. Tätä varten järjestettiin asemakaavoituksen pohjaksi arkkitehtuurin kutsukilpailu viime vuonna. Jatkosuunnittelua on tehty yhteistyössä kilpailun voittaneen arkkitehtitoimisto OOPEAA Oy:n sekä korttelin toteuttajan Peab Oy:n kanssa.

Kaupunkirakennelautakunta päätti tiistaina laittaa asemakaavaehdotuksen nähtäville. Kaavasta päättää aikanaan valtuusto.