Kauramäen uusille tonteille saa rakentaa millaisen talon haluaa – vain enimmäiskoko on määritelty

Ensimmäiset uuden Kauramäen asuinalueen pientalotontit Jyväskylässä ovat nyt haettavina, yhteenä 36 kappaletta. Rakentaminen tonteilla on mahdollista aloittaa kesällä 2020.

Alueesta saattaa rakentua kiinnostava kohde, sillä Kauramäen kaava mahdollistaa rakentamisen hyvin vapaamuotoisesti. Pientalotonteilla vain rakennuksen enimmäiskoko on määritelty, julkisivujen ja kattojen materiaalit, värit ja muodot ovat sen sijaan vapaasti valittavissa. Kokonaisuudessaan Kauramäestä on tulossa yli 700 asukkaan asuinalue, jossa omakotitalojen, rivitalojen ja kerrostalojen rinnalle on kaavoitettu tontteja yrityksille ja palveluille.

Hakuaika Kauramäen pientalotonteille kestää 17. toukokuuta saakka. Tontit jaetaan arvontamenettelyllä. Tontit ovat sekä ostettavissa että vuokrattavissa.

Tonttien hinta vaihtelee noin 32 000 eurosta noin 44 000 euroon ja vuosivuokrat noin 1 600 eurosta noin 2 200 euroon. Tonttin koot ovat pääasiassa tuhannen neliön tietämillä.

Suurimman tontin hinta on selkeästi muita korkeampi, noin 60 000 euroa. Tämän 1 860 neliön tontin voi vuokrata 3 000 euron vuosivuokralla.